Gobernación se pronuncia sobre manifestaciones de transportistas por alza de combustibles y reductores de velocidad

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, defendió ayer el uso del Sistema Limitador de Velocidad (SLV) y comentó que tiene conocimiento de al menos dos posibles manifestaciones en el país, una de ellas relacionada con el incremento en el precio de los combustibles y la otra por transportistas.

"El aumento de los combustibles creo que todos estamos claros que no es un tema que dependa del Gobierno de Guatemala, sino que es un tema provocado por el conflicto que se está dando en el oriente medio y que no sólo ha provocado un alza de los combustibles en Guatemala, sino que a nivel mundial. Y otro pues es el tema de los reguladores de velocidad,” indicó el funcionario.

Sobre el SLV, el ministro criticó la oposición a su implementación y que el dispositivo para el transporte de pasajeros y de carga, podría reducir la cantidad de fallecidos en accidentes de transito en el país.

"Para hacerles una comparativa, la cantidad de fallecidos por accidentes de tránsito en Guatemala equipara a la cantidad de fallecidos provocados por la violencia homicida" añadió.

De acuerdo con el Observatorio de Seguridad del Tránsito de la Policía Nacional Civil en el 2025 se contabilizaron 1 mil 321 accidentes, con 344 fallecidos y 1 mil 356 lesionados. Mientras que el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) indicó que el años pasado se registraron 3 mil 139 homicidios.

"Esto, perdonen, es lo más tercermundista que puede haber. En todos los países hay reguladores de velocidad. En todos los países se ataca este fenómeno que provoca tantas muertes, con seriedad, con responsabilidad, con sentido de patriotismo", dijo el funcionario.

"Que esto siga permanentemente sin ser regulado y que se siga causando una cantidad de muertos y que se sigan lutando a las familias de guatemaltecas. Esto, como les digo, es anacrónico y esto a veces nos pinta como un país que no quiere avanzar. No podemos seguir por ese camino”, añadió.

En cuanto a las protestas, reiteró que el derecho a manifestar será respetado, pero con límites.

“Las protesta es un derecho garantizado por la constitución. Nosotros vamos a respetar ese derecho de protesta, pero sí queremos ser claro también, la protesta no puede bajo ningún aspecto afectar derechos de otras personas", dijo el ministro.