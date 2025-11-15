Tres ataques armados dejan tres muertos y varios heridos en las últimas horas

Tres hechos armados que se registraron en menos de 24 horas dejaron al menos tres hombres fallecidos y varios heridos en distintos puntos del área metropolitana, informaron los Bomberos Municipales y Voluntarios y la Policía Nacional Civil (PNC).

El ataque más reciente ocurrió en el kilómetro 13 de la ruta al Atlántico, donde socorristas localizaron a dos hombres heridos sobre la cinta asfáltica.

“Uno de aproximadamente 20 años quedó fallecido en el lugar, mientras otro, de 25, fue trasladado al IGSS 7-19 con heridas de proyectil de arma de fuego en distintas partes del cuerpo”, indicó Bomberos Municipales mediante sus reportes oficiales.

La PNC confirmó que una motocicleta quedó abandonada en la escena, lo que forma parte de las diligencias investigativas.

Minutos después, en la calzada San Juan y 2ª avenida de la zona 4 de Mixco, dos jóvenes fueron atacados a balazos la noche del viernes 14 de noviembre.

Bomberos Municipales detallaron que un herido de 18 años fue llevado al IGSS 7-19, mientras que otro de 21 años fue trasladado al Hospital Roosevelt con lesiones similares.

#AtaqueArmado

Kilómetro 13 ruta al Atlántico @bomberosmuni trasladan a un hombre de 25 años de edad aproximadamente al IGSS 7-19 con heridas de proyectil de arma de fuego en distintas partes del cuerpo y otro hombre de 20 aproximadamente queda fallecido en el lugar. pic.twitter.com/XuvYrg6szj — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) November 15, 2025

Agentes policiales resguardaron el área mientras los fiscales de turno realizan las investigaciones correspondientes.

La tarde del viernes 14 de noviembre, también se reportó otro hecho violento en la 4ª avenida y 4ª calle de la zona 2 de Boca del Monte, Villa Canales, donde un hombre murió dentro de un local comercial tras recibir varios impactos de bala.

Socorristas confirmaron que ya no contaba con signos vitales al momento de su llegada.

