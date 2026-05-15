Tres hombres pierden la vida en ataques armados en Mixco y Chimaltenango

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Tres hombres pierden la vida en ataques armados en Mixco y Chimaltenango

Los bomberos reportan ataques armados contra un piloto, en un local comercial y en un camino de terracería.

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MATAN A HOMBRE EN LA ZONA 5 DE MIXCO

Un hombre murió baleado en la colonia Santa Marta, zona 5 de Mixco. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales)

Los Bomberos Municipales informaron que la noche del jueves 14 de mayo se registró un ataque armado en la 5a avenida y 3a calle de la colonia Santa Marta, zona 5 de Mixco.

Añadieron que paramédicos evaluaron a un hombre herido que estaba en un vehículo Jeep oscuro.

Pese a las maniobras de reanimación, la víctima murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas en órganos vitales. El vehículo no tenía placas de circulación visibles, según el reporte de los bomberos.

Los Bomberos Municipales de Mixco reportaron que un hombre de 41 años murió baleado en un local comercial.

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Indicaron que el ataque ocurrió en la colonia El Milagro, zona 6 de Mixco. Las autoridades investigan el móvil del ataque.

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que en la ruta hacia la aldea San Jacinto, Chimaltenango, localizaron a un hombre muerto por múltiples impactos de bala.

El cuerpo estaba a un costado de un mototaxi. El ataque ocurrió en un camino de terracería.

Para leer más: Sicarios interceptan vehículo y matan a pareja en concurrida zona de Antigua Guatemala

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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