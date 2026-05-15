Tres hombres pierden la vida en ataques armados en Mixco y Chimaltenango

Los Bomberos Municipales informaron que la noche del jueves 14 de mayo se registró un ataque armado en la 5a avenida y 3a calle de la colonia Santa Marta, zona 5 de Mixco.

Añadieron que paramédicos evaluaron a un hombre herido que estaba en un vehículo Jeep oscuro.

Pese a las maniobras de reanimación, la víctima murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas en órganos vitales. El vehículo no tenía placas de circulación visibles, según el reporte de los bomberos.

Los Bomberos Municipales de Mixco reportaron que un hombre de 41 años murió baleado en un local comercial.

Indicaron que el ataque ocurrió en la colonia El Milagro, zona 6 de Mixco. Las autoridades investigan el móvil del ataque.

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que en la ruta hacia la aldea San Jacinto, Chimaltenango, localizaron a un hombre muerto por múltiples impactos de bala.

El cuerpo estaba a un costado de un mototaxi. El ataque ocurrió en un camino de terracería.

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