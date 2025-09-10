Tres personas mueren en accidente de tránsito en el km 258 de la ruta al Atlántico

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó que este miércoles 10 de septiembre, tres personas murieron en un accidente de tránsito en el kilómetro 258 de la ruta al Atlántico, municipio de Morales, Izabal.

Añadió que, debido a la tragedia, el paso estuvo interrumpido temporalmente por las diligencias de ley.

De acuerdo con medios locales, un hombre y sus dos hijas se desplazaban en motocicleta hacia una escuela cuando fueron arrollados por un vehículo de transporte pesado.

Según videos, las víctimas quedaron tendidas en uno de los carriles y varias piezas de los vehículos quedaron esparcidas en la carretera.

También se observa que dos mochilas escolares permanecen a la orilla de la vía.

Hasta el momento, se desconoce la identidad del adulto y de las dos menores fallecidas.

