Un muerto y cinco heridos en ataques armados en Chimaltenango y Retalhuleu

Los Bomberos Voluntarios informaron que la noche del martes 12 de mayo se registró un ataque armado en la 3a calle entre 2a y 3a avenidas de la zona 3 de Chimaltenango.

Socorristas a bordo de las unidades 1134 y 1511 brindaron atención prehospitalaria a cuatro hombres de entre 20 y 30 años.

Las víctimas sufrieron heridas en distintas partes del cuerpo, por lo que, tras ser estabilizadas, fueron trasladadas a un hospital.

Según los bomberos, un hombre murió en el lugar del ataque armado. Una motocicleta quedó a un costado del cadáver.

Se desconoce el móvil del ataque, que causó alarma entre vecinos del sector.

En los últimos días, Chimaltenango ha sido escenario de otros ataques armados. Uno de estos ocurrió el 22 de abril recién pasado.

En esa ocasión, un menor de 14 años murió y un adulto resultó herido en el kilómetro 53 de la ruta Interamericana, en Chimaltenango.

Ataque contra mujer en Retalhuleu

Una mujer de 32 años permanece en estado delicado luego de haber sido atacada a balazos la noche del martes en el cantón Samalá I, San Sebastián, Retalhuleu. Las autoridades investigan el caso como un supuesto hecho de violencia intrafamiliar.

Al lugar acudieron los Bomberos Voluntarios, quienes localizaron a la mujer con una herida de bala de gravedad. De acuerdo con el reporte, la víctima sufrió una herida con entrada en el pecho y salida en la espalda, lo que le provocó colapso pulmonar y severas complicaciones respiratorias.

“La paciente recibió un impacto de bala en el pecho con perforación de salida en la espalda, lo que le ocasionó colapso pulmonar. Fue estabilizada en el lugar y trasladada en estado crítico”, explicó el bombero Emiliano Rabanales.

Tras el incidente, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de la Comisaría 34 desarrollaron un operativo y capturaron a Axel “N”, de 36 años, señalado por familiares y vecinos como el presunto responsable del ataque armado.

Durante el procedimiento policial, agentes le localizaron una pistola, una tolva y 14 municiones.

Según el reporte de la PNC, al momento de solicitarle la documentación correspondiente emitida por la Dirección General de Control de Armas y Municiones, el detenido únicamente presentó la constancia de tenencia del arma.

El vocero de la PNC en Retalhuleu, Elmer Miranda, indicó que las primeras líneas de investigación apuntan a que el ataque pudo originarse tras una discusión entre la pareja.

“Familiares y vecinos identificaron al señor como el presunto responsable del hecho armado. El arma localizada fue embalada por el Ministerio Público junto a otros indicios para fortalecer la investigación correspondiente”, explicó Miranda.

Para leer más: Ataque armado en Retalhuleu deja un joven fallecido y un agente de la SGAIA herido

Peritos del Ministerio Público y agentes investigadores documentaron la escena para recabar evidencias balísticas y testimonios que permitan establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades legales correspondientes.

Mientras tanto, las autoridades continúan con las diligencias investigativas, en tanto el detenido fue puesto a disposición del juzgado competente para solventar su situación legal.

Axel "N" es capturado por ser el supuesto responsable del ataque contra una mujer en Retalhuleu. (Foto Prensa Libre: Victoria Ruiz)

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

Con información de Victoria Ruiz