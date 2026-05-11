Dos sargentos del Ejército y un particular son detenidos por crimen en la zona 6

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que este lunes 11 de mayo desarrolló un operativo coordinado por la Sección de Homicidios de la Dirección Especializada en Investigación Criminal y fiscales del Ministerio Público.

Añadió que la diligencia se llevó a cabo en la 17 avenida y 8a calle de la zona 6 capitalina.

Según la PNC, en el lugar capturaron a Ángel “N”, de 36 años, quien es sargento segundo especialista del Ejército de Guatemala.

También fueron detenidos Brayan “N”, de 24 años, y Maynor “N”, de 38, quien también es sargento segundo especialista.

La PNC señaló que los capturados son acusados de homicidio y homicidio en grado de tentativa. Son requeridos desde el 7 de mayo por el Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala.

La institución afirmó que los investigadores les incautaron cuatro armas de fuego de diferentes marcas, nueve tolvas y 135 municiones calibre 9 milímetros.

Según las investigaciones de la PNC, los ahora capturados habrían participado en un ataque armado ocurrido el 28 de abril del 2025 en la 17 avenida y 12 calle de la zona 6.

La investigación de la PNC apunta a que, en esa ocasión, los sospechosos habrían ingerido bebidas alcohólicas y, por desacuerdos, dieron muerte a David Fabián Marcos Orozco, de 22 años. Además, tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital nacional.

El Ejército confirmó que dos de los capturados figuran como activos en esa institución. Añadió que respeta el principio de presunción de inocencia y analizará qué procesos administrativos puede seguir.

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