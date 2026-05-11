Dos sargentos del Ejército y un particular son detenidos por crimen en la zona 6

Justicia

Dos sargentos del Ejército y un particular son detenidos por crimen en la zona 6

Autoridades capturaron a tres hombres señalados de matar a una persona y herir a otras tres durante un ataque armado en la zona 6.

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TRES CAPTURAN POR CRIMEN EN LA ZONA 6

Agentes de la PNC custodian a uno de los detenidos por un crimen en la zona 6 de la capital. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que este lunes 11 de mayo desarrolló un operativo coordinado por la Sección de Homicidios de la Dirección Especializada en Investigación Criminal y fiscales del Ministerio Público.

Añadió que la diligencia se llevó a cabo en la 17 avenida y 8a calle de la zona 6 capitalina.

Según la PNC, en el lugar capturaron a Ángel “N”, de 36 años, quien es sargento segundo especialista del Ejército de Guatemala.

También fueron detenidos Brayan “N”, de 24 años, y Maynor “N”, de 38, quien también es sargento segundo especialista.

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AME1691. SAN RAMÓN (BOLIVIA), 03/01/2026.- Un integrante de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) de Bolivia custodia droga incautada este sábado, en San Ramón (Bolivia). La fuerza antinarcóticos decomisó unos 614 kilos de cocaína, entre clorhidrato y pasta base, en una operación realizada en una localidad en la región de Beni, en el noreste amazónico del país, informó el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano. EFE/ Juan Carlos Torrejón

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La PNC señaló que los capturados son acusados de homicidio y homicidio en grado de tentativa. Son requeridos desde el 7 de mayo por el Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala.

La institución afirmó que los investigadores les incautaron cuatro armas de fuego de diferentes marcas, nueve tolvas y 135 municiones calibre 9 milímetros.

Según las investigaciones de la PNC, los ahora capturados habrían participado en un ataque armado ocurrido el 28 de abril del 2025 en la 17 avenida y 12 calle de la zona 6.

La investigación de la PNC apunta a que, en esa ocasión, los sospechosos habrían ingerido bebidas alcohólicas y, por desacuerdos, dieron muerte a David Fabián Marcos Orozco, de 22 años. Además, tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital nacional.

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El Ejército confirmó que dos de los capturados figuran como activos en esa institución. Añadió que respeta el principio de presunción de inocencia y analizará qué procesos administrativos puede seguir.

Para leer más: Revelan imágenes de los minutos previos al ataque armado en cevichería de zona 6

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Maybaall Saucedo

Maybaall Saucedo: Periodista de Prensa Libre especializada en radio, televisión y plataformas digitales en temas sociales, humanos y sucesos con más de 10 años de experiencia.

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