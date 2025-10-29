Una persona muere y vehículos resultan dañados en múltiple colisión en el km 62 de la ruta Interamericana

Una persona muere y vehículos resultan dañados en múltiple colisión en el km 62 de la ruta Interamericana

Accidente complica paso de vehículos en el kilómetro 62 de la ruta Interamericana.

Vehículos involucrados en accidente en el km 62 de la ruta Interamericana. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales Departamentales9

Una múltiple colisión se registró este miércoles 29 de octubre en el kilómetro 62 de la ruta Interamericana, Zaragoza, Chimaltenango, según informaron los Bomberos Municipales Departamentales.


Indicaron que en el lugar chocaron un tráiler, un camión y un picop.

Socorristas utilizaron equipo hidráulico denominado quijada de la vida para rescatar a los ocupantes del picop, quienes se encontraban debajo de uno de los tráileres.

Una persona murió en el lugar del percance, según el reporte. Otra persona resultó herida y fue trasladada al Hospital Nacional de Chimaltenango.

Los vehículos resultaron con severos daños y algunas piezas quedaron esparcidas en el asfalto.

El paso está complicado en ese punto de la carretera.

Otro accidente ocurrió el martes en la misma ruta, a la altura del kilómetro 36, entre un bus y un automóvil; 55 personas resultaron heridas.

Con información de Víctor Chamalé

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Accidente de tránsito Chimaltenango Ruta Interamericana Zaragoza 
