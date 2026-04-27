Vendedora ambulante muere arrollada por motorista en la Aguilar Batres

El accidente de tránsito en la Aguilar Batres dejó como saldo la muerte de Celestina López Jauría, quien tenía una carretilla con dulces al momento del impacto.

El conductor de la motocicleta resultó herido y fue atendido por socorristas, mientras autoridades iniciaron las investigaciones para determinar responsabilidades.

De acuerdo con reportes de los Bomberos Municipales, varios llamados al número de emergencias alertaron sobre un accidente vial en zona 12. Al llegar al lugar, paramédicos localizaron a la víctima con lesiones graves provocadas por el impacto de motocicleta.

Pese a que los Bomberos Municipales le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, la mujer no respondió y fue declarada fallecida en el sitio. La causa de muerte fue atribuida a politraumatismo, según los primeros informes.

La víctima fue identificada como Celestina López Jauría, de 70 años, quien se dedicaba a la venta ambulante de dulces y se desplazaba con una carretilla al momento del percance.

Motociclista herido y bajo investigación

El conductor de la motocicleta, identificado como Jonathan Reynoso Cucú, de 19 años según reportes preliminares, sufrió lesiones leves y fue atendido por socorristas en el lugar. En algunos reportes se indica que fue trasladado al Hospital Roosevelt para evaluación traumatológica.

Bomberos Municipales intentaron reanimar a la víctima en el lugar del accidente, pero debido a la gravedad de las lesiones se confirmó su fallecimiento; el motorista resultó herido. (Foto: Prensa Libre, Bomberos Municipales).

Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) acordonaron el área para procesar la escena y regular el tráfico, que se vio afectado en ese sector de la ciudad.

El Ministerio Público quedó a cargo de las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió el hecho y deducir posibles responsabilidades en este nuevo caso de accidente de tránsito en Guatemala.

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