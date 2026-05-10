Iban a celebrar el Día de la Madre: revelan video del accidente en la Interamericana que dejó dos muertos

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Iban a celebrar el Día de la Madre: revelan video del accidente en la Interamericana que dejó dos muertos

Una familia que viajaba hacia Sololá para celebrar el Día de la Madre terminó involucrada en un accidente en la ruta Interamericana, donde un camión perdió el control y chocó contra un picop. Una menor de 13 años murió y el momento quedó grabado.

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Un camión de la Municipalidad de San Francisco La Unión, Quetzaltenango, perdió el control y chocó con un picop en una curva de la ruta Interamericana, kilómetro 101, la tarde del 9 de mayo, donde murieron dos personas.

La familia de los tripulantes del picop reveló este 10 de mayo que se dirigían en dos vehículos hacia Sololá para celebrar el Día de la Madre, pero el viaje terminó con la vida de una menor.

Una cámara de vigilancia de un inmueble captó el momento del accidente de tránsito.

Eran las 12.37 horas cuando un tráiler recorría el carril derecho y un picop corinto circulaba detrás, en el carril izquierdo; le seguía un vehículo tipo camioneta, todos en dirección a occidente. Sin embargo, un camión perdió el control en la ruta hacia la Ciudad de Guatemala, atravesó el arriate e impactó con el picop.

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El vehículo agrícola ejecutó una maniobra para evitar daños, mientras el camión arrastró el picop y se detuvo al quedar atorado en la tierra.

En las imágenes se observa cómo cajas plásticas rojas quedaron en la vía, ya que el camión transportaba verduras.

El piloto del camión se dio a la fuga; mientras tanto, el copiloto murió en el lugar.

Una menor de 13 años que viajaba en el picop también falleció. El conductor de dicho vehículo fue custodiado por la Policía Nacional Civil.

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Los Bomberos Municipales Departamentales y los Bomberos Voluntarios trasladaron a cuatro heridos al Hospital de Tecpán Guatemala, Chimaltenango.

El camión accidentado está pintado con franjas verdes y amarillas y lleva la leyenda: “Municipalidad San Francisco La Unión. Concejo Municipal 2024-2028”.

Lo que sería un viaje familiar para celebrar el Día de la Madre terminó en tragedia cuando un camión municipal perdió el control en la ruta Interamericana y provocó un accidente que dejó dos fallecidos y varios heridos. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales Departamentales).

Un familiar de los afectados del picop detalló que viajaban en dos vehículos. Cuando se percataron de que quienes iban en el picop no los alcanzaban, regresaron y entonces se dieron cuenta del accidente.

El conductor arrestado es abuelo de la menor fallecida.

La Municipalidad de San Francisco La Unión publicó a las 18.35 horas del 9 de mayo una esquela por la muerte de un trabajador municipal en un “trágico accidente mientras cumplía con su labor”, sin detallar si se trata del mismo incidente en la ruta Interamericana.

*Con información de Emy Sánchez

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ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

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