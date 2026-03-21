Video muestra el momento exacto en que un camión cayó sobre una parada en Río Bravo, Suchitepéquez

Esperaban el bus, un grupo de personas entre ellas una madre junto a sus hijos, cuando en cuestión de segundos un camión cargado con caña perdió el control y volcó sobre la parada en Río Bravo, Suchitepéquez, cerca del punto conocido como el 'entronque'.

A pesar de la magnitud del impacto, varios lograron sobrevivir, aunque al menos dos de los heridos permanecen en estado grave bajo atención médica.

El accidente ocurrió la mañana de este sábado 21 de marzo, y horas más tarde una grabación de una cámara de seguridad muestra los segundos previos al accidente en el km 126 de la ruta CA-2, en Río Bravo, Suchitepéquez, donde un camión cargado con caña volcó sobre un grupo de personas.

En las imágenes se observa el tránsito con normalidad hasta que un bus de transporte extraurbano frena de manera repentina. Esto provoca que el conductor del camión cañero realice una maniobra evasiva para evitar impactarlo por detrás, desviándose fuera de su carril.

Sin embargo, por el peso de la carga, el vehículo pierde estabilidad, cruza al carril contrario y termina impactando en una intersección donde se ubica una parada de buses con varias personas esperando.

El video también evidencia el momento en que la jaula que transportaba la caña se desprende y vuelca hacia un costado, cayendo directamente frente y sobre la caseta.

De acuerdo con los cuerpos de socorro, el accidente involucró tres vehículos: el camión carguero, un mototaxi (tuc tuc) y un vehículo agrícola.

Tras el impacto, los primeros en reaccionar fueron vecinos y personas que se encontraban en el área, quienes en medio de la desesperación intentaron auxiliar a los heridos.

Algunos utilizaron machetes para cortar la caña y liberar a quienes habían quedado atrapados, mientras se escuchaban gritos de auxilio en el lugar, a la espera de la llegada de los socorristas.

El informador Retalteco, un medio de regional, documentó las imágenes.

En otras imágenes se observa a niños que fueron resguardados, al mismo tiempo en que otras personas intentaban quitar la caña.

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Madres y niños entre los heridos

Los Bomberos Voluntarios informaron que al menos cuatro compañías acudieron en apresto para atender la emergencia.

Entre los heridos se reporta a Iris Mayté Chihuchón Pérez, de 2 años, y su mamá, Lorena Chihuchón, de 32, quienes presentaban lesiones y traumas que ameritaron su traslado al Hospital Regional de Tiquisate, en Escuintla.

Víctor Gómez, portavoz de los Bomberos Voluntarios, indicó que el estado de ambas es delicado y con diagnóstico reservado. No se precisó si eran ocupantes del vehículo agrícola involucrado en el percance.

Por su parte, los Bomberos Municipales de Santa Bárbara, Suchitepéquez, informaron que también brindaron atención a María Capen, de 29 años, y a sus dos hijos menores, Karen y Alejandro, quienes presentaban lesiones leves y crisis nerviosa.

Según el portavoz César Chávez, permanecieron en el lugar durante varias horas hasta estabilizarse y posteriormente fueron trasladados por familiares a un sitio seguro, sin requerir hospitalización.

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