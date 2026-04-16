Tráiler de “Street Fighter” muestra detalles de la película basada en el videojuego

Inspirada en la saga de videojuegos, la película Street Fighter se estrenará el 15 de octubre del 2026. Los primeros avances de la producción salieron a la luz y revelan detalles importantes del elenco internacional, su ambientación noventera y una trama de conspiración.

El primer tráiler fue presentado durante la CinemaCon 2026, celebrada del 13 al 16 de abril del 2026, y sitúa el épico torneo en el año 1993. Chun-Li, en el centro de la historia, es la encargada de reclutar a los legendarios Ryu y Ken, quienes habían estado separados tras el quiebre de su amistad.

El elenco muestra una gran diversidad de nacionalidades y estilos, especialmente entre los combatientes. Noah Centineo interpretará a Ken; Andrew Koji dará vida a Ryu; Callina Liang será Chun Li, y compartirán escenas con otras figuras destacadas como Jason Momoa, en el papel de Blanka; David Dastmalchian, como M. Bison, y otros personajes como Zangief, Dhalsim y Cammy.

Las imágenes revelan una trama que va más allá de la competencia de artes marciales, pues anuncia una amenaza que pondrá en riesgo a los luchadores y a todo el mundo.

“Ambientada en 1993, los alejados Street Fighters Ryu y Ken Masters son lanzados de nuevo al combate cuando la misteriosa Chun-Li los recluta para el próximo Torneo Mundial de Guerreros: un brutal choque de puños, destino y furia. Pero detrás de esta batalla se esconde una conspiración mortal que los obliga a enfrentarse entre ellos y a los demonios de sus pasados. Y si no lo hacen… ¡fin de la partida!”, se lee en la sinopsis.

Según medios internacionales, Paramount y Capcom buscan alejarse del espectáculo reducido a peleas para sumar otros elementos de suspenso y profundidad humana.

Bajo la dirección de Kitao Sakura y con una historia escrita por el guionista Dalan Musson, con amplia experiencia en el universo Marvel, Street Fighter se estrenará el 15 de octubre del 2026 en las salas de cine.