Guatemala
Violencia cerca de la frontera con Guatemala provoca suspensión de clases en Chiapas
Los incidentes en Chiapas, muy cerca de la frontera con Guatemala, ha generado alarma entre las comunidades locales. Tras incendios de tiendas OXXO y vehículos en Tuxtla Gutiérrez, padres de familia han decidido no enviar a sus hijos a clases.
Tienda OXXO en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fue incendiada por sujetos armados; la zona fronteriza con Guatemala mantiene alerta por riesgo de violencia de carteles. (Foto Prensa Libre: cortesía Milenio)
La situación de inseguridad en México tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, cabecilla del Cartel Jalisco Nueva Generación, también ha generado incidentes en el estado fronterizo de Chiapas, muy cerca de Guatemala, lo que ha provocado preocupación entre las comunidades locales.
La región fronteriza entre Chiapas y Guatemala se mantiene como una zona de alta tensión ante los recientes incidentes violentos en México, debido a la cercanía con comunidades guatemaltecas y la presencia de grupos del crimen organizado, incluidos carteles como el cartel Jalisco Nueva Generación, y sus opuestos, el cartel de Sinaloa y el de Chiapas-Guatemala.
Estos grupos ya han mostrado indicios de disputas y ajustes de cuentas en municipios estratégicos de Huehuetenango y San Marcos, de lado del territorio guatemalteco.
Por esta razón, el Ejército ha emitido alertas preventivas y reforzado la vigilancia en puntos fronterizos, buscando anticipar posibles repercusiones transfronterizas.
Hechos violentos reportados en Chiapas
Este domingo se registraron actos de violencia atribuibles a civiles armados en Chiapas, lo cual ha profundizado la inseguridad en distintos municipios:
- En la colonia Colinas del Oriente de Tuxtla Gutiérrez, sujetos armados sacaron a los empleados de una tienda de conveniencia OXXO y posteriormente prendieron fuego al establecimiento, mientras elementos de protección civil y bomberos atendían la emergencia.
- Reportes de corresponsales señalan que también se han registrado incendios de vehículos, incluyendo un autobús de transporte público en Bochil, un vehículo particular en Chenalo y otro en Yapteclun, así como un incendio adicional de un OXXO en la capital.
El corresponsal Abraham Jiménez de Milenio reportó en vivo desde Sintalapa:
"Estos sujetos armados ingresaron al interior de este lugar… sacaron a los empleados… y prendieron fuego", informó sobre el incidente en la tienda de conveniencia en Chiapas.
Tras los incidentes, el corresponsal informó que ya se observa el despliegue de elementos de seguridad como la Guardia Nacional, Sedena y helicópteros Black Hawk, ante el temor y posible suspensión de clases por parte de padres de familia.
Además de la tienda en Chiapas, varias en otros puntos de al República vecina, se vieron afectadas por los incidentes violentos.
Refuerzos en la frontera Guatemala - México
Ante la violencia en la región tras la muerte del capo, las autoridades guatemaltecas han reforzado la vigilancia en la frontera con México, manteniendo operaciones de control y coordinación entre fuerzas civiles y militares para anticipar posibles efectos transfronterizos.
El Ejército de Guatemala intensificó la vigilancia en puntos estratégicos de la frontera tras recibir información y reportes sobre los disturbios en México vinculados al operativo que dejó como resultado la muerte de "El Mencho", afirmó el ministro de Defensa, Henry Saenz.
