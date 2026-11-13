¿Amenaza terrorista o ciberataque? Por qué EE. UU. suspendió los despegues de aviones en todo el país

Este 13 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ordenó la suspensión de todos los despegues de aviones en Estados Unidos debido a «circunstancias de seguridad».

Posteriormente, el secretario de Transporte, Sean Duffy, indicó mediante un mensaje en sus redes sociales que la suspensión se debió a problemas de comunicación que podrían afectar a los centros de control aéreo.

Ahora, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Markwayne Mullin, salió este viernes a aclarar que la suspensión a nivel nacional de todos los despegues de aviones en EE. UU. no responde a «amenazas terroristas».

«No hay motivo para que el público sienta temor ni se preocupe por sus seres queridos; esto no es otro 11 de septiembre», dijo Mullin a los medios que se reunieron este viernes en la Casa Blanca.

BREAKING: “There is no indication, no reason to believe that as of right now that this was a threat to the United States.”



DHS Sec. Markwayne Mullin says the FAA ground stop was caused by “a telecommunications outage.”



Download the Fox News app or go to https://t.co/sP2aNkwJxL… pic.twitter.com/DLh8XOcgVJ — Fox News (@FoxNews) November 13, 2026

Mullin declaró ante los medios que el presidente Donald Trump ha sido informado sobre la suspensión aérea en Estados Unidos y señaló que la interrupción se debe a un problema de telecomunicaciones.

El medio Fox News indicó que Mullin «no descarta» que los problemas de telecomunicaciones pudieran haberse originado debido a un ciberataque.

BREAKING: President Trump has been briefed on the FAA’s nationwide ground stop as DHS Secretary Markwayne Mullin points to a telecommunications issue behind the disruption.



Asked whether an AI-related error could be responsible, Mullin says investigators aren’t ruling anything… pic.twitter.com/DCJcsslWw2 — Fox News (@FoxNews) November 13, 2026

«Vamos a descubrir qué ocurrió y, cuando lo hagamos, tomaremos las acciones apropiadas para asegurarnos de que no vuelva a ocurrir», dijo Mullin, según Fox News.

Un reportero de dicho medio cuestionó a Mullin sobre los informes de que la FAA habría implementado un nuevo sistema de control aéreo con inteligencia artificial y que este pudo haber provocado los problemas de telecomunicaciones.

El secretario del DHS se limitó a decir que las autoridades de EE. UU. «están examinando lo ocurrido».

REPORTER: “There are reports that the FAA was rolling out a new A.I. traffic control system today. Has there been any link between that?”



SEC. MULLIN: “We’re looking at that. That’s part of something that obviously, through CISA at DHS, we are we’re taking a look.” pic.twitter.com/E5Cp5FrUZa — Fox News (@FoxNews) November 13, 2026

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