¿Amenaza terrorista o ciberataque? Por qué EE. UU. suspendió los despegues de aviones en todo el país

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¿Amenaza terrorista o ciberataque? Por qué EE. UU. suspendió los despegues de aviones en todo el país

El secretario de Seguridad Nacional habló este 13 de noviembre de los motivos que provocaron la suspensión de despegues aéreos en todo EE. UU.

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Funcionarios estadounidenses caminan frente a la Casa Blanca durante las elecciones de mitad de mandato en Washington.

FOTO ILUSTRATIVA. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), Markwayne Mullin, camina frente a la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 3 de noviembre de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

Este 13 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ordenó la suspensión de todos los despegues de aviones en Estados Unidos debido a «circunstancias de seguridad».

Posteriormente, el secretario de Transporte, Sean Duffy, indicó mediante un mensaje en sus redes sociales que la suspensión se debió a problemas de comunicación que podrían afectar a los centros de control aéreo.

Ahora, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Markwayne Mullin, salió este viernes a aclarar que la suspensión a nivel nacional de todos los despegues de aviones en EE. UU. no responde a «amenazas terroristas».

«No hay motivo para que el público sienta temor ni se preocupe por sus seres queridos; esto no es otro 11 de septiembre», dijo Mullin a los medios que se reunieron este viernes en la Casa Blanca.

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Mullin declaró ante los medios que el presidente Donald Trump ha sido informado sobre la suspensión aérea en Estados Unidos y señaló que la interrupción se debe a un problema de telecomunicaciones.

El medio Fox News indicó que Mullin «no descarta» que los problemas de telecomunicaciones pudieran haberse originado debido a un ciberataque.

«Vamos a descubrir qué ocurrió y, cuando lo hagamos, tomaremos las acciones apropiadas para asegurarnos de que no vuelva a ocurrir», dijo Mullin, según Fox News.

Un reportero de dicho medio cuestionó a Mullin sobre los informes de que la FAA habría implementado un nuevo sistema de control aéreo con inteligencia artificial y que este pudo haber provocado los problemas de telecomunicaciones.

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El secretario del DHS se limitó a decir que las autoridades de EE. UU. «están examinando lo ocurrido».

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ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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