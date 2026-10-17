Asesinato de Juan Solórzano Foppa: la cronología del crimen y los indicios revelados por las autoridades

Tras conocerse la muerte del exdirector de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y exfiscal contra el crimen organizado, Juan Francisco Solórzano Foppa, en la zona 5 capitalina, las autoridades han revelado nuevos indicios sobre el hecho.

Desde la hora en que ocurrió el crimen hasta los indicios recabados en la escena y los presuntos sospechosos de cometerlo, tanto la Policía Nacional Civil (PNC) como los cuerpos de socorro han informado sobre algunos detalles relevantes del caso.

17 de octubre, 9:40 de la mañana

El informe de la Subdirección General de Operaciones de la Policía Nacional Civil señala que esta fue la hora en que ocurrió el asesinato de Foppa y de una segunda persona, identificada como Gustavo Adolfo Aguilar.

Según la Policía, los hechos ocurrieron en una cancha sintética ubicada en el interior del Campo Marte, en la zona 5 de la ciudad capital.

Pasado el mediodía de este sábado, las autoridades habían registrado más de 40 indicios balísticos en la escena del crimen.

El parte policial no detalla aspectos como la cantidad de personas que ingresaron a la cancha para efectuar el ataque armado, cómo llevaron a cabo el hecho o cómo escaparon posteriormente.

Por su parte, los Bomberos Municipales recibieron las primeras llamadas a través de su número de emergencias, el 123, en las que habrían sido alertados sobre disparos dentro de la cancha.

Diligencias del MP en el lugar donde fallecieron dos personas, una de ella Juan Francisco Solórzano Foppa. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

«Elementos del Casco Rojo se movilizaron al lugar y, al realizar la evaluación correspondiente, confirmaron que dos hombres se encontraban sin signos vitales», señalaron los cuerpos de socorro.

Posteriormente, la PNC afirmó que Solórzano Foppa sí contaba con agentes de seguridad para resguardarlo.

Las autoridades informan que el asesinato de Juan Foppa y de otra persona ocurrió este 17 de octubre a las 9 de la mañana con 40 minutos. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

9:50 de la mañana

Diez minutos después del ataque, la PNC indicó que había detenido a dos presuntos sospechosos de la muerte de Foppa y Aguilar.

Las capturas se llevaron a cabo en el bulevar San Isidro, en la zona 16 de la ciudad capital. Los detenidos fueron identificados por la PNC como:

Rigoberto Choc Toz, de 30 años.

Daniel Zaqueo Choc Toz, de 28 años.

El registro policial determinó que ambos son hermanos y originarios de Senahú, Alta Verapaz.

Además, el Ejército de Guatemala confirmó que Rigoberto Choc estuvo de alta en el Comando Regional Central desde el 1 de febrero de 2017 y que, a petición suya, fue dado de baja el 28 de febrero de 2019.

A la línea de emergencia 123 del Cuerpo de Bomberos Municipales ingresaron llamadas que alertaban sobre un ataque armado en un complejo deportivo ubicado en la zona 5. Elementos del Casco Rojo se movilizaron de inmediato al lugar para atender la emergencia. pic.twitter.com/UHLQwJfoK5 — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) October 17, 2026

Además de las capturas, las autoridades incautaron un arma de fuego tipo carabina y consignaron una motocicleta negra marca Haojue.

Las autoridades también localizaron un cargador, municiones de calibre 9 mm y un chaleco táctico que presuntamente los sospechosos utilizaron en el ataque.

Las imágenes compartidas por las autoridades muestran que el arma presuntamente utilizada para cometer el asesinato se encontraba dentro de una caja roja, usada normalmente en servicios a domicilio.ilio.

Lea también: Juan Francisco Solórzano Foppa: de investigar el caso La Línea y dirigir la SAT a su último análisis sobre la matanza en Huité