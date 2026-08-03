Así fue el operativo que terminó con la muerte de un hombre que disparó contra agentes en Florida

Las autoridades estadounidenses informaron este 3 de agosto sobre la muerte de un hombre que disparó contra agentes policiales en Lakeland, este lunes por la mañana.

De acuerdo con medios locales y la Oficina del Sheriff del Condado de Polk (PCSO, por sus siglas en inglés), el fallecido fue identificado como Larry Renaldo Riles, de 46 años.

Según las autoridades, Riles era conductor de una aplicación de transporte y tenía una orden de captura pendiente por violación.

El medio Tampa Bay 28 señala que los agentes localizaron el vehículo de Riles en el sector de Wabash Avenue North y George Jenkins Boulevard.

Todo comenzó el lunes por la mañana, cuando los agentes identificaron a Riles y este empezó a movilizarse hacia un lugar donde los policías no pudieran ver las placas del vehículo.

The 10th Judicial Circuit Officer-Involved Deadly Incident Task Force is investigating an officer-involved shooting on Wabash Ave and George Jenkins Blvd in Lakeland.



No officers or deputies were injured. The armed suspect, Larry Renaldo Riles (46) is deceased.



Sheriff Judd… pic.twitter.com/DvquALiJPc — Polk County Sheriff 🚔 Grady Judd (@PolkCoSheriff) August 3, 2026

Los agentes localizaron a Riles, le bloquearon el paso y le ordenaron salir del vehículo, pero el hombre se negó.

En ese momento, según Tampa Bay 28, los agentes rompieron el parabrisas del vehículo de Riles e intentaron usar una pistola taser contra él, pero el sospechoso disparó contra los policías con una pistola que llevaba en la parte trasera del vehículo.

La PCSO indicó que los agentes respondieron a los disparos de Riles. Posteriormente, intentaron reanimarlo y trasladarlo a un hospital, pero fue declarado muerto en el lugar.

To recap Sheriff Judd’s comments today, the 10th Judicial Circuit Officer Involved Deadly Incident Task Force is investigating a deputy-involved shooting that occurred in the parking lot of Save a Lot, 2021 George Jenkins Blvd, in the city of Lakeland.



The suspect is… pic.twitter.com/KACrHqTBhk — Polk County Sheriff 🚔 Grady Judd (@PolkCoSheriff) August 3, 2026

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