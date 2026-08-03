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Así fue el operativo que terminó con la muerte de un hombre que disparó contra agentes en Florida
Las autoridades de EE. UU. informaron sobre la muerte de un hombre que abrió fuego contra agentes de la policía en Lakeland, Florida.
Un coche patrulla de la policía de Fort Pierce pasa frente al Palacio de Justicia Federal Alto Lee Adams Sr. en Fort Pierce, Florida, EE. UU., el 12 de enero de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)
Las autoridades estadounidenses informaron este 3 de agosto sobre la muerte de un hombre que disparó contra agentes policiales en Lakeland, este lunes por la mañana.
De acuerdo con medios locales y la Oficina del Sheriff del Condado de Polk (PCSO, por sus siglas en inglés), el fallecido fue identificado como Larry Renaldo Riles, de 46 años.
Según las autoridades, Riles era conductor de una aplicación de transporte y tenía una orden de captura pendiente por violación.
El medio Tampa Bay 28 señala que los agentes localizaron el vehículo de Riles en el sector de Wabash Avenue North y George Jenkins Boulevard.
Todo comenzó el lunes por la mañana, cuando los agentes identificaron a Riles y este empezó a movilizarse hacia un lugar donde los policías no pudieran ver las placas del vehículo.
Los agentes localizaron a Riles, le bloquearon el paso y le ordenaron salir del vehículo, pero el hombre se negó.
En ese momento, según Tampa Bay 28, los agentes rompieron el parabrisas del vehículo de Riles e intentaron usar una pistola taser contra él, pero el sospechoso disparó contra los policías con una pistola que llevaba en la parte trasera del vehículo.
La PCSO indicó que los agentes respondieron a los disparos de Riles. Posteriormente, intentaron reanimarlo y trasladarlo a un hospital, pero fue declarado muerto en el lugar.
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