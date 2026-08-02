Qué se sabe del tiroteo en un In-N-Out de Idaho que dejó al menos tres muertos

Tres personas murieron en un tiroteo ocurrido el 1 de agosto cerca del restaurante In-N-Out Burger, en Twin Falls, Idaho, según reportó NBC News. Además, se informó que dos personas resultaron heridas.

El jefe de la Policía de Twin Falls, Matthew Hicks, afirmó que el presunto autor de los disparos había muerto y que la «amenaza para la comunidad ha terminado».

La identidad del sospechoso y su posible motivo aún están bajo investigación, añadió Hicks.

Josh Palmer, portavoz de Twin Falls, informó que el atacante murió. Asimismo, confirmó que al menos dos personas resultaron heridas, aunque se espera que esa cifra aumente.

Las autoridades trasladaron en bus a las personas afectadas a la corte del condado, donde se les pidió dar su versión de lo ocurrido.

El Departamento de Policía de Twin Falls detalló que el incidente ocurrió en los alrededores de un restaurante de la cadena de hamburguesas, ubicado en Blue Lakes Boulevard North.

Three people were killed, and seven others were injured in a shooting at an In-N-Out Burger in Twin Falls, Idaho, on August 1, authorities said. Several of the injured remain in critical condition. pic.twitter.com/e4LFyuN77Y — The Washington Post (@washingtonpost) August 2, 2026

De acuerdo con Telemundo, el centro comercial Magic Valley Mall, ubicado cerca del lugar de los disparos, fue cerrado y se recomendó a las personas que permanecían en su interior que no salieran, según dijo un empleado de seguridad.

El director de operaciones de In-N-Out, Denny Warnick, se pronunció por medio de un comunicado: «Nuestras oraciones están con nuestros clientes, nuestros empleados y todas sus familias. Estamos colaborando con el Departamento de Policía de Twin Falls para apoyar la investigación en curso».

ABC informó que las carreteras cercanas a la escena, incluido un puente, fueron cerradas. Las autoridades locales pidieron a la población utilizar rutas alternas y no intentar ingresar al área.

Twin Falls es una ciudad de más de 56 mil habitantes, ubicada aproximadamente a 128 millas de Boise.

El gobernador de Idaho, Brad Little, pidió oraciones en redes sociales mientras las fuerzas del orden y los socorristas respondían a la emergencia.

WATCH: People run for cover as a gunman opens fire at an In-N-Out restaurant in Twin Falls, Idaho.



Two customers and an employee were killed. At least seven others were injured.



In-N-Out President Lynsi Snyder spoke out about the shooting:



"We lost one of our beautiful… pic.twitter.com/FjzrKe6JYx — Fox News (@FoxNews) August 2, 2026

El jefe del Departamento de Policía de la ciudad vecina de Jerome, Duane Rubink, dijo a CNN que, al parecer, hubo un solo tirador, quien murió por una herida de bala autoinfligida.

La presidenta de In-N-Out, Lynsi Snyder, declaró que un empleado del restaurante figura entre los fallecidos.

«Esta noche perdimos a una de nuestras mejores compañeras. Ella cuidaba de nuestro activo más importante: nuestros clientes, y un ser humano despreciable, que no valora la vida de los demás ni la suya propia, le arrebató la vida», escribió.

Several people were killed in a shooting Saturday afternoon at an In-N-Out restaurant in Twin Falls, Idaho, local authorities said.



Social media video obtained by CBS News shows people fleeing a shopping center parking lot as multiple gunshots are heard. In the video, a person… pic.twitter.com/LslZIaUEa7 — CBS News (@CBSNews) August 2, 2026

Afirmó que el atacante disparó tanto dentro como fuera de las instalaciones del restaurante y que «se quitó la vida poco después».

La cadena de hamburguesas llevaba abierta solo una semana en esa ubicación, en Twin Falls.

«Estábamos sentados allí. Yo estaba jugando con mi teléfono cuando oí un par de disparos. Levanté la vista y vi a un señor caminando de un vehículo blanco a otro con una pistola en la mano», declaró Dominic González a KMVT. El hombre estaba sentado en un carro con sus dos hermanos pequeños mientras esperaba que su hermana regresara de hacer un pedido en el restaurante.

Su hermana relató que pidió la comida y entró al sanitario cuando comenzaron los disparos. Las personas gritaron y lloraron. Otras se refugiaron en el baño junto a ella e intentaron bloquear la puerta. Cuando les avisaron que era seguro salir, ella corrió por la fila del autoservicio.

WATCH: Video reportedly shows one of the two believed suspects opening fire with what appears to be an AR-style rifle in a parking lot in Twin Falls, Idaho. No word on casualties. pic.twitter.com/eBo3zagILN — Scope Report (@ScopeReport_) August 1, 2026

«Mientras corría, me encontré de frente con el atacante y me apuntó con el arma», dijo.

Las autoridades de Twin Falls aún no han proporcionado el número exacto de fallecidos, aunque preliminarmente se conoce que fueron tres, sin claridad sobre si esa cifra incluye al atacante.