Así puede solicitar el pasaporte conmemorativo de EE. UU. con la foto de Donald Trump

Las autoridades de EE. UU. informaron recientemente sobre el lanzamiento de un pasaporte conmemorativo por el 250 aniversario del país, que tendrá como peculiaridad la fotografía del presidente Donald Trump.

De acuerdo con el Departamento de Estado, el nuevo pasaporte contará con ilustraciones personalizadas e imágenes mejoradas en el anverso, el reverso y la cubierta interior del documento.

También incluirá "características de seguridad avanzadas" que lo convierten, en palabras del Departamento de Estado, en el "documento de identidad y de viaje más seguro del mundo".

Sin embargo, al tratarse de un documento de edición limitada, el Departamento de Estado solo ofrecerá 250 mil pasaportes especiales a quienes deseen obtenerlo.

El pasaporte, llamado también "patriota", se lanzará el próximo 8 de agosto.

"En respuesta a la gran demanda, el Departamento de Estado ofrece a los estadounidenses de todo el país oportunidades especiales para solicitar el pasaporte conmemorativo de edición limitada", señala el Departamento de Estado.

You asked, and we delivered. 🇺🇸



Starting August 8, apply for an America 250th commemorative passport at a passport agency near you. pic.twitter.com/bv7UiiPfGp — Department of State (@StateDept) July 30, 2026

¿Cómo solicitarlo?

En la página oficial del Departamento de Estado se detalla cómo una persona puede solicitar uno de estos pasaportes conmemorativos:

Las personas que deseen obtener el pasaporte deben llamar al número 1-877-487-2778 para programar una cita presencial en una Agencia de Pasaportes de Washington o en un evento especial de aceptación de pasaportes. Al hacer la llamada, el usuario debe seleccionar la opción 9 para consultar la disponibilidad de citas.

Cabe aclarar que la cita no puede programarse en línea, sino únicamente por teléfono.

You can still get your own 'Patriot Passport' to celebrate America's 250th.



After overwhelming demand, the State Department says it is releasing an additional 250,000 Patriot Passports beginning Aug. 8.



The commemorative passports celebrate America's 250th anniversary and… pic.twitter.com/AgjAdOjzQ4 — Fox News (@FoxNews) July 31, 2026

Una vez reservada la cita, la persona recibirá un correo electrónico de confirmación. Si no tiene previsto viajar al extranjero próximamente, el pasaporte le será enviado por correo.

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