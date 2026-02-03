Brendan Banfield: por qué un hombre en Virginia habría planeado con su amante el asesinato de su esposa

Brendan Banfield, exmiembro del Servicio de Impuestos Internos (IRS, en inglés), fue declarado culpable del asesinato de su esposa y de otro hombre, en su vivienda en Estados Unidos, como parte de un supuesto plan que habría urdido junto con su niñera.

Banfield fue hallado culpable de los cargos de asesinato agravado por la muerte de su esposa, Christine Banfield, y de Joseph Ryan, así como del uso de un arma de fuego.

El veredicto se emitió el 2 de febrero, durante un juicio en Fairfax, Virginia, donde el jurado estuvo compuesto por siete mujeres y cinco hombres, según información recogida por Univisión.

De acuerdo con el medio, los hechos ocurrieron el 24 de febrero del 2023, cuando Banfield, con la supuesta ayuda de su niñera, Juliana Peres, habría planeado asesinar a su esposa y a Ryan.

Según la Fiscalía de Virginia, citada por Univisión, Banfield y Peres mantenían una relación sentimental y habrían contactado a Ryan mediante un sitio web de fetiches sexuales.

BREAKING: A Virginia man has been found guilty of killing his wife and a stranger lured to their home under false pretenses in an elaborate plot to get rid of his spouse so he could be with his au pair, with whom he was having an affair. https://t.co/ldsMHXWcDh pic.twitter.com/9SOew4FSZl — ABC News (@ABC) February 2, 2026

Los responsables del crimen se habrían hecho pasar por Christine Banfield para atraer a Ryan a la vivienda, ubicada en Herndon, Virginia.

Univisión citó uno de los testimonios del juicio, según el cual Banfield le disparó a Ryan, mientras que a Christine la habría apuñalado varias veces en el cuello.

Fairfax County, VA | The jury has spoken. Former IRS Special Agent Brendan Banfield came into court with a downcast demeanor to hear the clarion call of guilty verdicts. The jury believed the family au pair Juliana & convicted him of murdering his wife & an unwary fetishist.… pic.twitter.com/bo0FFIL90W — Philip Dubé (@PhilipCDube) February 2, 2026

Los testigos señalaron que Banfield y Peres intentaron manipular la escena para hacer creer que Ryan había asesinado a Christine.

Por otro lado, la hija menor de Banfield, de cuatro años, se encontraba en el sótano de la vivienda.

En 2024, Peres se declaró culpable de homicidio involuntario y cooperó como testigo. Agregó que Banfield no quería divorciarse de Christine para evitar dividir los bienes y compartir la custodia de su hija.

Por este crimen, Banfield, según Univisión, podría enfrentar una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional.

Lea también: Luto en el Maratón de Miami: Corredor fallece luego de desplomarse en plena competencia