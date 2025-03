Científicos acusan a Elon Musk de promover teorías de conspiración y piden su expulsión de la Royal Society

La institución, fundada en 1660, que cuenta con 1 mil 800 miembros de todo el mundo, entre ellos 85 ganadores del Premio Nobel, perteneciendo a la misma eminencias como Isaac Newton, Charles Darwin, Albert Einstein y Stephen Hawking.

La admisión de Elon Musk en la institución llegó en 2018, por su trabajo en los sectores espacial y de vehículos eléctricos.

La petición, publicada en febrero, alega que el magnate de la tecnología, propietario de X, Space X y Tesla, ha violado el código de conducta de la Royal Society al promover teorías de conspiración infundadas.

La institución se reúne a puerta cerrada, sin quedar claro si podría tomar alguna acción contra Musk.

En un comunicado a AFP, la sociedad señaló que cualquier problema planteado con respecto a los miembros individuales se trata con estricta confidencialidad.

Elon Musk es ampliamente considerado como uno de los difusores más activos de noticias falsas en X, según Stephen Curry, profesor emérito de biología estructural en el Imperial College de Londres y autor de la carta.

“Espero que hoy los miembros tengan la sabiduría y el coraje de demostrar que la Royal Society puede defender públicamente sus valores“, escribió Curry en la red social Bluesky.

La petición afirma que la situación es aún más grave debido a la nueva posición de Elon Musk en la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El multimillonario dirige ahora el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos (DOGE).

Geoffrey Hinton, ganador del Premio Nobel de Física en 2024 y considerado uno de los padres de la IA, expresó el 2 de marzo en su cuenta X su apoyo a la expulsión de Musk.

“Creo que debería ser excluido de la Royal Society británica por el enorme daño que causa a las instituciones científicas de Estados Unidos“, señaló.

Los investigadores dicen que los cambios que Musk hizo en X, anteriormente conocida como Twitter, tras su adquisición en 2022, han provocado un aumento de la desinformación.

La petición alega que el multimillonario de 53 años ha utilizado repetidamente su propia cuenta para difundir falsedades o afirmaciones inexactas sobre covid-19, vacunas y problemas cardíacos.

“No se trata de controlar las opiniones políticas”, aclaró Stephen Curry, subrayando que la integridad científica, así como el respeto por la evidencia y la verdad, están en el código de conducta de la Royal Society.

I think Elon Musk should be expelled from the British Royal Society. Not because he peddles conspiracy theories and makes Nazi salutes, but because of the huge damage he is doing to scientific institutions in the US. Now let's see if he really believes in free speech.