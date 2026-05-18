Cinco fallecidos incluido los tiradores: los detalles del tiroteo ocurrido en una mezquita de San Diego

El 18 de mayo, al menos cinco personas murieron durante un tiroteo ocurrido en una mezquita de San Diego, California. Entre los fallecidos también figuran los dos presuntos atacantes.

De acuerdo con información brindada por el jefe de la Policía de San Diego, Scott Wahl, el ataque ocurrió en la mezquita más grande del condado de San Diego, en California.

“Cinco personas murieron en el Centro Islámico de San Diego, entre ellas dos presuntos atacantes y tres adultos”, señaló Wahl.

Las primeras investigaciones del FBI indican que los presuntos atacantes eran dos jóvenes de 17 y 19 años.

También se informó que ambos habrían fallecido “por heridas de bala autoinfligidas”.

Three people were killed in a shooting at the Islamic Center of San Diego, authorities said. Two apparent suspects were also found dead in a car near the scene, and police said they are considering the attack a hate crime at this time. https://t.co/D913Et2HyX pic.twitter.com/1hCiFxYNhc — CNN (@CNN) May 18, 2026

Los cuerpos de los dos presuntos atacantes fueron hallados en un vehículo cerca de la mezquita. Las autoridades señalaron que uno de los fallecidos era un guardia de seguridad que intentó contener la situación.

Varias imágenes compartidas en redes sociales muestran cómo varias personas se alejan de la mezquita; algunas iban tomadas de la mano y otras eran escoltadas por agentes de seguridad.

Wahl aclaró que la investigación para esclarecer lo sucedido podría “requerir mucho tiempo” y que podría tomar semanas o incluso meses.

“Reitero mis condolencias a las víctimas, sus familias y a la comunidad musulmana”, señaló el jefe policial.

Este ataque ocurre en medio de un reciente aumento de la violencia contra la comunidad musulmana y los lugares de culto en Estados Unidos.

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