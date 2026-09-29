Cómo operaba una red acusada de traficar con niños migrantes y sedarlos con gomitas con THC

Este martes 29 de septiembre, dos mexicanos comparecieron ante un tribunal federal de Texas, Estados Unidos, para enfrentar cargos por tráfico de niños migrantes no acompañados. Según el Departamento de Justicia, supuestamente les daban gomitas con THC, derivado de la marihuana, para sedarlos durante el traslado.

Susana Guadian, de 51 años, y Daniel Gaudian, 51, ambos residentes de Ciudad Juárez, México, fueron acusados por un gran jurado de conspiración para transportar e introducir ilegalmente a extranjeros en Estados Unidos con fines de lucro.

Los documentos judiciales revelan que los acusados formaban parte de una organización de tráfico de migrantes que introdujo ilegalmente en Estados Unidos a niños no acompañados, de entre 5 y 13 años, desde Ciudad Juárez, México, entre el 1 de mayo y el 17 de octubre del 2024.

La denuncia alega que Susana y Daniel Guadian reclutaban conductores para transportar a los niños en automóvil desde México hasta un puerto de entrada en la frontera estadounidense. Posteriormente, los conductores y sus cómplices presentaban documentos estadounidenses falsos a los agentes de inspección y afirmaban que pertenecían a los niños y que eran sus padres.

Durante al menos uno de los traslados, los niños recibieron gomitas que contenían marihuana para sedarlos. Sin embargo, uno de los menores fue llevado a un hospital local, donde fue diagnosticado con intoxicación por marihuana.

Según las investigaciones, después de cruzar a Estados Unidos, los niños eran trasladados a El Paso, donde otras personas los recogían y pagaban a los conductores.

Tysen Duva, fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia, afirmó en un comunicado que proteger a los niños de los traficantes sigue siendo una prioridad máxima para esa institución.

Los acusados, detenidos en México el año pasado, fueron extraditados a petición de las autoridades estadounidenses.

Otras dos personas han sido procesadas en este caso. Manuel Valenzuela fue sentenciado a cinco años de prisión el 1 de julio por su participación en la trama de tráfico de niños, mientras que Dianne Guadian se declaró culpable de su participación el 28 de julio.

*Con información de EFE.