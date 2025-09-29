Internacional

“Mi prioridad era aliviar su sufrimiento”: hombre confiesa en TV haber asesinado a sus padres en Nueva York y es capturado

La confesión de asesinato sorprendió a la comunidad de Albany, Nueva York, no solo por su crudeza, sino también por haberse transmitido en vivo.

El crimen fue descubierto casi una hora después de que ocurrió. Foto Prensa Libre: AFP.

Lorenz Kraus, de 53 años, fue arrestado en Nueva York, luego de confesar en plena transmisión en vivo que había asesinado a sus padres y enterrado sus cuerpos en el patio trasero de su casa, en 2017. La confesión fue captada durante una entrevista televisiva con el presentador Greg Floyd, de la estación local CBS6 (WRGB) en Albany.

Descubierto por un fraude

El caso salió a la luz cuando la Policía de Albany inició una investigación por posible fraude al Seguro Social, al notar que Franz y Theresia Kraus seguían recibiendo pagos pese a llevar años sin aparecer en público o ser vistos por sus vecinos.

El martes, las autoridades allanaron la residencia familiar en Creestwood Court, y al día siguiente, encontraron dos cuerpos enterrados en el patio trasero. Después de confesar el crimen en televisión, Lorenz Kraus fue arrestado a la salida del estudio de CBS6 y acusado de dos cargos de homicidio en segundo grado y dos de ocultación de un cadáver.

En su primera audiencia, un abogado defensor se declaró inocente en su nombre. Kraus estuvo callado durante la audiencia, mientras su Defensora Pública Adjunta del Condado de Albany, Rebekah Sokol, recordó que goza de la presunción de inocencia mientras avanza el proceso judicial.

La impactante declaración

Durante la entrevista, Kraus reveló que en 2017 asfixió a su padre de 92 años con sus propias manos y a su madre de 83 utilizando una cuerda. Defendió su decisión explicando que ambos estaban pasando por un deterioro progresivo de salud. "Cumplí con mi deber hacia ellos. Mi prioridad era aliviar su sufrimiento", confirmó en televisión. El presentador le preguntó si sus padres eran conscientes de lo que sucedía, él respondió: "Sí. Y fue muy rápido".

La confesión transmitida en vivo conmocionó a la comunidad, no solo por la crueldad de los hechos, sino también porque fue el propio Kraus quien buscó la cadena para admitir los asesinatos. Las autoridades reconocieron la colaboración de la Policía Estatal de Nueva York, la Fiscalía del Condado de Albany y la Oficina del Inspector General del Seguro Social, cuyo trabajo permitió resolver un caso que permaneció oculto durante casi diez años.