Congreso de Perú destituye al presidente interino José Jerí a dos meses de las elecciones

El Congreso de Perú, en sesión extraordinaria, destituyó este 17 de febrero al presidente interino, José Jerí, a menos de dos meses de las elecciones generales, lo que se convierte en el octavo cambio presidencial que vive el país andino en casi una década de inestabilidad política, iniciada tras los comicios de 2016.

Con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, el Legislativo peruano resolvió sacar del poder a Jerí por las investigaciones abiertas en su contra en su corto mandato de apenas cuatro meses a raíz de supuestas reuniones semiclandestinas con empresarios chinos contratistas del Estado y presuntas irregularidades en la contratación de funcionarias que previamente tuvieron reuniones con él en el Palacio de Gobierno. La fiscalía lo investiga por dos casos de presunto tráfico de influencias.

Jerí ejercía de manera interina la Presidencia de Perú en su condición de presidente del Congreso, tras la destitución de la presidenta Dina Boluarte (2022-2025) en octubre del 2025, por lo que al ser censurado como máxima autoridad del Parlamento pierde automáticamente su condición de jefe de Estado encargado.

Los congresistas declararon la vacancia del cargo de presidente del Congreso y, en consecuencia, de la Presidencia de Perú. La elección para dicho cargo está programada para el 18 de febrero, a las 18.00 horas. El plazo para presentar propuestas de candidatos vence el 17 de febrero, también a las 18.00 horas.

Jerí presidió el Congreso hasta el 10 de octubre, cuando reemplazó a Dina Boluarte, destituida por un juicio político relámpago en el que se alegó su incapacidad para resolver la ola de extorsiones y asesinatos.

La propuesta de destitución contra Jerí, de 39 años, y cuyo mandato finalizaba en julio, se produjo a semanas de las elecciones generales del 12 de abril.

#CongresoInforma | El Pleno del Congreso, en sesión extraordinaria, aprobó las mociones de censura contra el presidente del Congreso de la República encargado de la presidencia de la República del Perú, José Jerí.

En las afueras del Parlamento, un grupo de manifestantes portó carteles a favor de su destitución por haber convertido el palacio presidencial “en un burdel”.

Jerí enfrentó siete pedidos de censura impulsados por la minoría opositora y por un bloque de partidos que buscaban removerlo por “inconducta funcional y falta de idoneidad” para ejercer el cargo.

“Yo no he cometido ningún delito. Tengo la plena suficiencia moral para poder ejercer la presidencia de la República”, declaró Jerí en una entrevista televisiva la noche del domingo 15 de febrero.

Crisis institucional

“Tener un nuevo relevo en la Presidencia —el cuarto en el actual lustro político— no resolverá nada de la profunda crisis institucional que vive el país“, dijo a la AFP el analista político Augusto Álvarez.

#CongresoInforma I Al haberse aprobado las mociones de censura, la Mesa Directiva declara la vacancia del cargo de presidente del Congreso de la República. En consecuencia, se encuentra vacante el cargo de presidente de la República del Perú.



La elección para dicho cargo se… pic.twitter.com/cWPvqqAFJW — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) February 17, 2026

Agregó que “será difícil encontrar en el Congreso actual —con evidencia de mediocridad y sospecha sólida de corrupción generalizada— un reemplazo con legitimidad política“.

El Congreso requiere de mayoría simple para censurar. En caso de destitución, deberá elegir a un nuevo jefe del Legislativo, quien automáticamente asumirá la presidencia interina de Perú.

“Yo estoy de acuerdo en que no sea censurado por el poco tiempo que le queda de presidente; sugiero que termine su período hasta julio“, expresó a la AFP Edgar Clavijo, de 68 años, pequeño comerciante.

Pero Zoila Sajami, estilista de 44 años, consideró que “sería bueno que lo destituyan porque no hace nada” contra la corrupción.

#EnVivo



Con 74 votos a favor, 21 en contra y 1 abstención, se admite a debate la sexta moción de censura contra José Jerí



Encuentra las noticias del día AQUÍ ► [https://t.co/zLv8mA7F8Z] pic.twitter.com/BzlPfrKBwg — América Noticias (@noticiAmerica) February 17, 2026

Transfondo electoral

La rapidez con la que se tramitó la censura ha sido relacionada con la campaña electoral, que registra un récord de más de 30 candidatos presidenciales.

“Los partidos que apresuran la destitución lo hacen porque creen que eso podría ayudarlos a obtener más votos en la elección del 12 de abril”, señaló Álvarez, director del medio digital A3R.net.

El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien encabeza las encuestas, ha sido el más enfático en reclamar la renuncia de Jerí.

López Aliaga, simpatizante del presidente Donald Trump, afirmó que “Jerí es operador de decenas de grupos chinos que entran a Palacio en masa”.

El embajador de Estados Unidos en Lima, Bernie Navarro, defendió la continuidad de Jerí en entrevista al diario financiero Gestión.

“Para la estabilidad del país, creo que debería bajarse el tono, asegurar unas elecciones dignas y que el presidente siga en funciones“, dijo.

“Cambiar de presidentes seguido, a los ojos no solo de Estados Unidos, sino del mundo, no es normal”, añadió.

Dos investigaciones fiscales

Luego de un inicio rutilante, con una aprobación de casi 60% en los sondeos por su impulso a la lucha contra el crimen organizado, la popularidad de Jerí cayó a 37% en febrero.

Las críticas surgieron cuando la fiscalía le abrió en enero una investigación preliminar por presunto “tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses”, tras conocerse que tuvo una cita encubierta con un empresario chino que hace negocios con el Gobierno. A ese encuentro, Jerí acudió encapuchado.

Su situación se complicó la semana pasada con otra indagación por “tráfico de influencias”, ante su presunta intervención en la contratación de nueve mujeres durante su gestión.