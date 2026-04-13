Costa Rica recibe primer vuelo con 25 migrantes deportados desde EE.UU. tras nuevo acuerdo migratorio

Costa Rica recibió el primer vuelo con 25 migrantes deportados desde Estados Unidos, provenientes de diversas regiones de Asia, África y Centroamérica, como parte de un acuerdo de cooperación que contempla asistencia humanitaria y opciones migratorias temporales para los trasladados.

El sábado 11 de abril, Costa Rica recibió en San José a 25 migrantes deportados desde Estados Unidos, originarios de países como Albania, Camerún, China, Guatemala, Honduras, India, Kenia y Marruecos, además de una costarricense. El traslado se realizó en el marco de un Memorando de Entendimiento firmado el 23 de marzo, mediante el cual el país centroamericano puede aceptar o rechazar casos individuales, mientras EE.UU. financia la operación y garantiza estándares de derechos humanos.

Atención humanitaria y primeras medidas

A su llegada, las personas migrantes fueron atendidas por la Policía Profesional de Migración y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que les brinda hospedaje, alimentación y asistencia humanitaria durante siete días.

Las autoridades informaron que los migrantes podrán optar por tres vías:

Retorno voluntario asistido

Solicitud de refugio

Regularización migratoria temporal por razones humanitarias

Como parte del operativo, Costa Rica debió flexibilizar requisitos migratorios. Se eximió de visa a ciudadanos de varios países —entre ellos China, India y Marruecos— y, en el caso de Honduras, se eliminó el requisito de antecedentes policiales.

El grupo estuvo conformado por personas de distintas regiones, lo que refleja el alcance global de las deportaciones. Entre los países de origen se encuentran:

Albania, Camerún, China, Guatemala, Honduras, India, Kenia y Marruecos.

Fotografía que muestra un avión que trasporta a 25 migrantes provenientes de los Estados Unidos este sábado, a su llegada al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría en San José (Costa Rica). Las autoridades de Costa Rica recibieron el primer vuelo de migrantes deportados desde Estados Unidos, en el cual viajaron 25 personas de países como Albania, Camerún, China, Guatemala, Honduras, India, Kenia y Marruecos y una costarricense, como parte del acuerdo de cooperación migratoria entre ambos países. (Foto: Prensa Libre, EFE).

Además, en el vuelo viajaba una ciudadana costarricense, según confirmaron las autoridades migratorias.

Este tipo de traslados implica que Costa Rica funcione como un país receptor temporal para migrantes que no son ciudadanos estadounidenses.

Acuerdo migratorio con EE.UU.: alcance y condiciones

El traslado forma parte de un acuerdo migratorio no vinculante suscrito el 23 de marzo entre el presidente Rodrigo Chaves y autoridades de Estados Unidos.

El convenio establece que:

Costa Rica puede aceptar o rechazar cada caso de forma independiente .

. EE.UU. se compromete a financiar la operación .

. Se debe garantizar el respeto a los derechos humanos, incluyendo la protección contra el retorno a países donde los migrantes enfrenten riesgo o persecución.

Además, el acuerdo contempla la posibilidad de recibir hasta 25 deportados por semana, quienes obtendrían un estatus legal temporal mientras se define su situación.

Antecedentes y contexto regional

Costa Rica ya había participado en operativos similares en 2025, cuando recibió:

Un vuelo con 135 migrantes de países como Afganistán, Irán y Rusia.

de países como Afganistán, Irán y Rusia. Otro con 65 personas, incluidos 16 menores de edad.

La llegada de este nuevo grupo ocurre en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, caracterizado por un aumento en deportaciones y redadas, así como la implementación de acuerdos con terceros países para gestionar flujos migratorios.

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