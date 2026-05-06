De qué murió Ted Turner, fundador del medio CNN y referente en las noticias mundiales

La cadena CNN informó este 6 de mayo sobre el fallecimiento de su fundador Ted Turner, a la edad de 87 años.

Nacido en 1938, Turner fue un referente en el panorama de las noticias mundiales cuando, en 1980, lanzó el primer canal de noticias las 24 horas del día.

También aumentó su influencia en los medios al crear cadenas como TBS y TNT, además de llevar a CNN a convertirse en un referente internacional.

Según medios internacionales como The Financial Times, Turner declaró en el 2018 que padecía la denominada demencia con cuerpos de Lewy.

Aunque no se han confirmado las causas de su fallecimiento de manera oficial, medios estadounidenses e internacionales señalaron que Turner habría muerto por complicaciones derivadas de su estado de demencia.

BREAKING: Ted Turner, the media tycoon who founded CNN and led an empire that also included cable channels TBS, TNT and Turner Classic Movies as well as the Atlanta Braves and Atlanta Hawks, has died, CNN reported Wednesday, citing a statement from his company, Turner… pic.twitter.com/Il4pqfR2aR — CBS News (@CBSNews) May 6, 2026

De acuerdo con el sitio estadounidense Alzheimers.gov, la demencia con cuerpos de Lewy es un trastorno cerebral que puede provocar alteraciones en el pensamiento, el movimiento, la conducta y el estado de ánimo de quien la padece.

“En Estados Unidos, se diagnostica a más de 1 millón de personas con esta enfermedad, que es una forma bastante frecuente de demencia”, señalan las autoridades.

Ted Turner, the billionaire media entrepreneur and philanthropist who launched the 24-hour cable TV news revolution when he founded CNN in 1980, has died. He was 87. https://t.co/CboJPpPBiC pic.twitter.com/DOKk9QM120 — CNN (@CNN) May 6, 2026

Indican que esta enfermedad es progresiva, por lo que los síntomas empeoran con el tiempo.

“La Boca del Sur”

Ted Turner es conocido con el apodo de “La Boca del Sur” debido a su carácter directo y a un estilo definido por algunas personas como “sin filtros”.

Turner también fue un filántropo activo que creó la Fundación de las Naciones Unidas para apoyar el trabajo de la ONU y financiar algunas de sus iniciativas.

Turner deja cinco hijos, 14 nietos y dos bisnietos, según CNN.

Lea también: Por qué se ordenó la captura en Minneapolis de Don Lemon, expresentador de televisión