Decomisan armas AK-47 y droga en captura de 12 presuntos integrantes del CJNG en Chiapas

Las fuerzas de seguridad mexicanas incautaron un vehículo sin placas, 90 bolsas de marihuana, 60 con cristal, dinero en efectivo, cuatro chalecos tácticos y cuatro armas tipo AK-47.

Captura 12 integrantes Cartel Jalisco Nueva Generación

Las fuerzas de seguridad de México confirmaron la aprehensión de 12 personas en Chiapas que declararon pertenecer al Cartel Jalisco Nueva Generación. (Foto Prensa Libre: Secretaría de Seguridad del Pueblo del Gobierno de Chiapas / Facebook).

A través de sus redes sociales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, informó sobre la detención, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, de 12 personas identificadas como presuntas integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo encabezado por las fiscalías estatal y General de la República, así como por las secretarías de la Defensa, Marina y la Guardia Nacional.

García Harfuch confirmó que el operativo fue ejecutado por la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP). Los capturados son señalados por los delitos de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y contra la salud. Además, se les incautaron armas, vehículos y equipo táctico.

La Secretaría de Seguridad de Chiapas reveló que los sospechosos fueron identificados como: Genaro “N”, Juan Miguel “N”, Sergio “N”, Francisco “N”, José G. “N”, José A. “N”, Luis “N”, Ángel “N”, Yoselin “N”, Darwin “N”, Emanuel “N” y Diego “N”.

El funcionario federal aseguró que las 12 personas dijeron pertenecer al grupo delictivo. Durante la operación, fueron decomisadas cuatro armas tipo AK-47, con igual número de cargadores y 80 cartuchos útiles; un arma calibre 9 milímetros, con un cargador y cuatro cartuchos, así como cuatro chalecos tácticos.

También se incautó un vehículo sin placas de circulación, 90 bolsas con presunta marihuana, 60 con una sustancia granulada con características de cristal y dinero en efectivo.

García Harfuch indicó que con estas acciones se inhiben generadores de violencia, se desarticulan células criminales y se fortalece la seguridad en el pueblo de Chiapas.

El Cartel Jalisco Nueva Generación figura en la lista de organizaciones terroristas del Gobierno de Estados Unidos, al ser considerado desde hace años como uno de los más poderosos del mundo, junto con el Cartel de Sinaloa.

Desde el 5 de febrero, cuando comenzó la Operación Frontera Norte —acordada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump— para frenar la “invasión” de migrantes y drogas, y así evitar la imposición de aranceles del 25% a productos mexicanos, México ha detenido a 9,735 personas y ha asegurado 7,258 armas de fuego.

ESCRITO POR:

Redacción EFE

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

