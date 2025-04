“Un buen corazón, una buena alma”: Donald Trump brinda detalles sobre el chequeo médico al que se sometió

“En general, me sentí en plena forma. Un buen corazón. Una buena alma. Una muy buena alma“, afirmó el millonario a bordo del avión presidencial Air Force One, que lo llevaba a Florida tras pasar un chequeo en el hospital militar Walter Reed, cerca de Washington.

Además de las pruebas cardíacas asegura haber pasado un test cognitivo.

“Quería ser un poco diferente a (el expresidente demócrata Joe) Biden. Hice una prueba cognitiva. No sé qué decirles, salvo que acerté todas las respuestas“, contó.

El domingo se publicará un informe con los resultados, anunció Trump.

El republicano ha presumido de estar sano desde que en enero comenzó su segundo mandato en la Casa Blanca y suele burlarse de Biden, de 82 años, a quien consideraba senil e incapaz mentalmente para el cargo.

A Trump se le ha acusado de falta de transparencia sobre su salud, en particular durante su primer mandato de 2017 a 2021.

El magnate practica golf, no acostumbra beber alcohol ni fuma pero consume comida rápida. Está más delgado que en su primer mandato.

