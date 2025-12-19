Donald Trump concede días libres el 24 y 26 de diciembre: ¿Para quiénes aplica este descanso?

Durante la noche del pasado jueves 18 de diciembre, el presidente estadounidense, Donald Trump, emitió una orden ejecutiva con la que decenas de trabajadores en el territorio de Estados Unidos podrán pasar la Nochebuena (24 de diciembre) y el día posterior a Navidad (26 de diciembre) con sus familias y disfrutar de más tiempo libre.

Aunque la Nochebuena no es un feriado federal regular en los Estados Unidos, a diferencia del día de Navidad (25 de diciembre) o del Año Nuevo (1 de enero), el mandatario republicano tiene autoridad para poder conceder licencias administrativas, por lo que estas decisiones suelen anunciarse cerca de las festividades de fin de año.

En años anteriores, distintos mandatarios de los Estados Unidos han otorgado el día libre en Nochebuena de forma ocasional. El expresidente Joe Biden concedió esa jornada en el 2024, pero no lo hizo en el 2023. A su vez, el mismo Donald Trump lo hizo en el 2019 y el 2020, pero no en el 2018, por lo que depende de cómo se sientan.

La actual orden ejecutiva se limita únicamente al 2025 y no crea derechos exigibles más allá de su aplicación administrativa, por lo que el magnate neoyorquino deberá volver a tomar una decisión al respecto a finales del 2026, 2027 y 2028, antes de que su sucesor, un presidente inédito, tome las riendas y comience a decidir por su cuenta.

¿Para quiénes aplica el descanso?

La última orden ejecutiva del presidente Donald Trump dispone el cierre de las agencias y departamentos del gobierno federal el miércoles 24 y el viernes 26 de diciembre, por lo que los principales beneficiados serán los trabajadores federales de Estados Unidos, quienes podrán pasar la Nochebuena y el día posterior a Navidad con su familia.

Esta medida del mandatario republicano establece que todas las oficinas federales permanecerán cerradas del 24 al 26 de diciembre. Sin embargo, la orden también faculta a todos los directores de las agencias para determinar qué dependencias deben seguir operando con normalidad y qué empleados deberán presentarse a trabajar.

Tradicionalmente, los empleados que deben presentarse a trabajar lo hacen por razones de seguridad nacional, defensa u otras necesidades públicas del país. Por ello, todos los empleados federales pueden consultar el estado operativo del gobierno en el sitio de la Oficina de Administración del Personal (OPM, por sus siglas en inglés).

Asimismo, la orden ejecutiva de Donald Trump precisa que estos tres días estarán comprendidos dentro del marco legal vigente en materia de licencias y pago de empleados federales, conforme a las disposiciones del Código de los Estados Unidos, por lo que la OPM es la encargada de implementar las nuevas medidas necesarias.

Trump busca revertir su caída en las encuestas

En la última encuesta realizada por diversos medios en los Estados Unidos, se mostró que solo el 33% de los adultos estadounidenses aprueban la forma en que el presidente Donald Trump ha manejado la economía del país norteamericano, por lo que se rumora que el mandatario busca revertir su caída con bonos y más feriados.

Durante su último discurso, el magnate neoyorquino anunció la creación de un bono especial para las fuerzas armadas de los Estados Unidos, el cual será entregado a más de un millón de militares a finales de diciembre. Por lo tanto, los analistas políticos consideran que esta es otra medida para intentar aumentar su popularidad en el país.