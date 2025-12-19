El caso de la jueza que fue declarada culpable por ayudar a un inmigrante mexicano a escapar del ICE

Este 19 de diciembre, medios internacionales informaron del caso de una jueza en Wisconsin que fue declarada culpable de obstrucción de la justicia, debido a que habría ayudado a un inmigrante a evadir a agentes migratorios.

Según CNN, la jueza es Hannah Dugan y habría ayudado, en concreto, a un migrante mexicano a evitar su arresto y deportación.

Dugan fue detenida en abril por el FBI, en un tribunal de Milwaukee, Wisconsin, y fue acusada del delito de obstrucción de un procedimiento oficial.

En mayo, la jueza Dugan se declaró no culpable de ese delito y de otro por esconder a una persona para evitar su arresto.

La magistrada, de 66 años, podría enfrentar hasta cinco años de prisión por el delito de obstrucción. Aún no se ha fijado fecha para la sentencia.

Remember the Milwaukee Judge that tried to help an illegal immigrant escape from ICE at her court? A jury just convicted her.



The jury found Judge Hannah Dugan guilty of obstructing ICE. She faces up to 5 yrs in prison.



Never forget, Democrats defended this crime.



🎥 @ImMeme0 pic.twitter.com/HpHIBphGwZ — Robby Starbuck (@robbystarbuck) December 19, 2025

De acuerdo con documentos judiciales citados por medios de Wisconsin y otros como The Washington Post, Dugan ayudó a un inmigrante mexicano de 31 años, llamado Eduardo Flores.

En concreto, la jueza ayudó a Flores a escabullirse de una sala del tribunal en donde comparecía.

JUSTICE SERVED: A jury found Milwaukee County Judge Hannah Dugan guilty of obstructing federal immigration agents trying to serve a courthouse warrant.



She was arrested in April for helping an illegal immigrant and his attorney slip out a back door after learning ICE agents were… pic.twitter.com/UARjrOXiya — Fox News (@FoxNews) December 19, 2025

Los documentos afirman que la jueza permitió al mexicano salir por una puerta reservada para el jurado, con el fin de evadir a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

Posteriormente, el mexicano logró escapar del edificio antes de ser detenido.

“Si proteges a un fugitivo, no importa quién seas. Si ayudas a alguien que se encuentra en el país ilegalmente a esconderse, te perseguiremos y procesaremos”, afirmó la fiscal general Pam Bondi.

Más de 150 exjueces estatales y federales enviaron una carta al Departamento de Justicia, en la que alegan que el arresto de Dugan fue un intento de intimidar al Poder Judicial.

