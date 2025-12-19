El caso de la jueza que fue declarada culpable por ayudar a un inmigrante mexicano a escapar del ICE

El caso de la jueza que fue declarada culpable por ayudar a un inmigrante mexicano a escapar del ICE

Una jueza fue declarada del delito de obstrucción de la justicia debido a que habría ayudado a inmigrante mexicano a escapar de agentes del ICE.

Federal Agents To Reportedly Increase Immigration Enforcement Operations In Bay Area

Un manifestante sostiene un cartel frente a una fila de agentes de la Patrulla de Carreteras de California (CHP) mientras despejan la carretera a las afueras de Coast Guard Island Alameda el 23 de octubre de 2025 en Oakland, California. (Foto Prensa Libre: AFP)

Este 19 de diciembre, medios internacionales informaron del caso de una jueza en Wisconsin que fue declarada culpable de obstrucción de la justicia, debido a que habría ayudado a un inmigrante a evadir a agentes migratorios.

Según CNN, la jueza es Hannah Dugan y habría ayudado, en concreto, a un migrante mexicano a evitar su arresto y deportación.

Dugan fue detenida en abril por el FBI, en un tribunal de Milwaukee, Wisconsin, y fue acusada del delito de obstrucción de un procedimiento oficial.

En mayo, la jueza Dugan se declaró no culpable de ese delito y de otro por esconder a una persona para evitar su arresto.

La magistrada, de 66 años, podría enfrentar hasta cinco años de prisión por el delito de obstrucción. Aún no se ha fijado fecha para la sentencia.

De acuerdo con documentos judiciales citados por medios de Wisconsin y otros como The Washington Post, Dugan ayudó a un inmigrante mexicano de 31 años, llamado Eduardo Flores.

En concreto, la jueza ayudó a Flores a escabullirse de una sala del tribunal en donde comparecía.

Los documentos afirman que la jueza permitió al mexicano salir por una puerta reservada para el jurado, con el fin de evadir a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

Posteriormente, el mexicano logró escapar del edificio antes de ser detenido.

“Si proteges a un fugitivo, no importa quién seas. Si ayudas a alguien que se encuentra en el país ilegalmente a esconderse, te perseguiremos y procesaremos”, afirmó la fiscal general Pam Bondi.

Más de 150 exjueces estatales y federales enviaron una carta al Departamento de Justicia, en la que alegan que el arresto de Dugan fue un intento de intimidar al Poder Judicial.

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

Redacción AFP

Lee más artículos de Redacción AFP

