El caso de la mujer de 73 años buscada por el FBI por hacerse pasar por una heredera de una millonaria familia
El FBI busca a una mujer de 73 años que se hizo pasar por una heredera de una familia millonaria y habría estafado a varios bancos de EE. UU.
El FBI busca a una mujer originaria de Michigan acusada de planificar una estafa que podría superar los US$29 millones. Se le señala de haber defraudado a varios bancos e instituciones financieras en California.
Lo peculiar del caso es que la acusada, una mujer de 73 años identificada como Mary Carole McDonnell, presuntamente se hizo pasar por heredera de una influyente familia, propietaria de una supuesta empresa aeroespacial de EE. UU.
Según el FBI, McDonnell aseguró tener un fideicomiso “secreto” de US$80 millones, con lo que logró engañar a varios bancos.
Las autoridades indican que McDonnell podría encontrarse en Dubái, adonde habría huido antes de ser detenida.
El FBI la acusa de fraude bancario e identidad agravada, y señaló que el caso habría ocurrido entre julio del 2017 y mayo del 2018.
McDonnell, quien simuló ser heredera de la familia fundadora de McDonnell Aircraft Corporation, obtuvo US$14.7 millones del Banc of California, según el FBI.
Además, las autoridades afirman que, con la misma estrategia, la mujer obtuvo más de US$15 millones de otras entidades bancarias.
De acuerdo con la acusación federal citada por NBC News, McDonnell era directora ejecutiva de Bellum Entertainment LLC, una productora de televisión que atravesaba serias dificultades para cumplir con el pago de nóminas.
Por ello, McDonnell enfrentó múltiples demandas civiles por deudas que superaban el millón de dólares.
