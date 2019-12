El caso de violencia de un futbolista contra su novia que sacude a Uruguay

Natalia Camilo y Nicolás Albarracín. (Foto Prensa Libre: elbocon.com).

Las imágenes fueron difundidas en Twitter por la actriz argentina Nazarena Vélez. “Así trata Nicolás Albarracín a su pareja desde hace años, Natalia Camilo. Ella me mandó el video hace unos días en un claro pedido de ayuda. Hoy volvió a agredirla y la amenazó pero en público y fue detenido. Ojalá alguien haga algo”, contó en un tuit que ha alcanzado miles de réplicas y comentarios.

La publicación se hizo viral y ha derivado en varios hechos, como la intervención de la Policía y una investigación penal contra el agresor.

Albarracín es un futbolista uruguayo que militaba en el Montevideo Wanderers FC, pero a raiz del escándalo fue expulsado del equipo.

Un Juzgado de Paz de Florida, Uruguay, dispuso la prohibición de acercamiento del futbolista a Camilo. La fiscal que investiga el caso determinó que se incautaran los celulares de ambos para analizar mensajes, fotos y videos. Además, se dispuso custodia policial en la casa de la víctima.

La directiva del Montevideo Wanderers Fútbol Club decidió “separar por tiempo indefinido” al jugador de 26 años luego de que se viralizaron las imágenes de sus ataques a su pareja.

“Ante la difusión en redes sociales de imágenes de violencia que involucran a jugador de nuestra institución, MWFC quiere condenar, repudiar y rechazar categóricamente las mismas. A su vez reiterar el más absoluto compromiso con la erradicación de todo de tipo de violencia en la sociedad y en particular la violencia contra la mujeres”, dijo el equipo en un comunicado.

Denuncia

Luego de la denuncia de su amiga, Natalia Camilo, una actriz, modelo y conductora uruguaya, tomó valor y publicó imágenes donde se escucha y observa las amenazas e intimidaciones que Albarracín profería en su contra.

“Me tenía que callar para que no me juzguen? Cuántas palizas más tenía que aguantar, claro que tuve que defenderme en más de una ocasión porque ya no podía más, vos no te defenderías? Soy culpable de esto yo también por, en vez de denunciar, permitir y callar por miedo al después”, dijo Camilo en uno de los tuits que publicó.



