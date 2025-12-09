El caso del menor hallado muerto en su casa en San Antonio y por qué sus padres fueron detenidos

Internacional

El caso del menor hallado muerto en su casa en San Antonio y por qué sus padres fueron detenidos

Un menor de cuatro años falleció de un disparo dentro de su vivienda en San Antonio. Posteriormente sus padres fueron detenidos.

|

time-clock

Arma de fuego

FOTO ILUSTRATIVA. Un menor de cuatro años falleció luego de recibir un disparo dentro de su vivienda en Texas. (Foto Prensa Libre: AFP)

Medios de comunicación de EE. UU. informaron el pasado 8 de diciembre sobre el caso de un niño de cuatro años que murió en San Antonio, Texas, luego de recibir un disparo dentro de su vivienda. Las autoridades detuvieron a los padres del menor, mientras investigan las circunstancias del hecho.

Univisión reportó que el incidente ocurrió el lunes reciente, en la calle Winston Creek. Según el jefe de la Policía de San Antonio, William McManus, los oficiales que llegaron a la vivienda encontraron al padre del menor cuando le brindaba primeros auxilios.

El niño fue trasladado de urgencia al hospital; sin embargo, fue declarado muerto minutos después de su ingreso.

La información preliminar indica que los padres y el niño eran los únicos que estaban dentro de la vivienda al momento del disparo. La madre tiene 40 años y el padre, 50.

LECTURAS RELACIONADAS

La mujer fue atacada por su hermana con un cuchillo. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Quién es Morgan Geyser, la joven que apuñaló a una niña en 2014 en el caso llamado "Slender Man"

chevron-right
Pantano

Qué se sabe de los cuerpos hallados en pantanos de Houston y la teoría de un asesino serial

chevron-right

Vecinos citados por el medio señalaron que en esa vivienda eran frecuentes las discusiones. Por ahora, las autoridades aún investigan las causas de la muerte del menor.

Las autoridades estadounidenses indicaron que el niño murió al recibir un disparo en el pecho, y que el arma utilizada fue una pistola.

Entre las hipótesis que se manejan está que el disparo pudo haber sido accidental, que el menor haya tenido acceso al arma, o que se tratara de un caso de violencia intrafamiliar.

Lea también: “Ahora están con el diablo”: las declaraciones de una mujer tras disparar a sus cuatro hijos en Texas

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU.  San Antonio Sucesos Estados Unidos Texas Tiroteo en EE. UU. 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS