El caso del menor hallado muerto en su casa en San Antonio y por qué sus padres fueron detenidos

Medios de comunicación de EE. UU. informaron el pasado 8 de diciembre sobre el caso de un niño de cuatro años que murió en San Antonio, Texas, luego de recibir un disparo dentro de su vivienda. Las autoridades detuvieron a los padres del menor, mientras investigan las circunstancias del hecho.

Univisión reportó que el incidente ocurrió el lunes reciente, en la calle Winston Creek. Según el jefe de la Policía de San Antonio, William McManus, los oficiales que llegaron a la vivienda encontraron al padre del menor cuando le brindaba primeros auxilios.

El niño fue trasladado de urgencia al hospital; sin embargo, fue declarado muerto minutos después de su ingreso.

La información preliminar indica que los padres y el niño eran los únicos que estaban dentro de la vivienda al momento del disparo. La madre tiene 40 años y el padre, 50.

Vecinos citados por el medio señalaron que en esa vivienda eran frecuentes las discusiones. Por ahora, las autoridades aún investigan las causas de la muerte del menor.

Las autoridades estadounidenses indicaron que el niño murió al recibir un disparo en el pecho, y que el arma utilizada fue una pistola.

Entre las hipótesis que se manejan está que el disparo pudo haber sido accidental, que el menor haya tenido acceso al arma, o que se tratara de un caso de violencia intrafamiliar.

