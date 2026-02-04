El Pentágono advierte a los Scouts que restablezcan sus “valores fundamentales” o perderán el apoyo militar

El Pentágono emitió una advertencia el lunes por la noche a Scouting America, anteriormente conocida como Boy Scouts, diciendo que la organización corre el riesgo de perder su asociación de larga data con el ejército estadounidense, a menos de que implemente de forma rápida "reformas de valores fundamentales". La advertencia pública, emitida en redes sociales por el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, llega pocos meses antes de que miles de Scouts lleguen a Virginia Occidental para el Jamboree Nacional, una cumbre de campamento que se celebra cada cuatro años y que depende de cientos de miembros de la Guardia Nacional y del servicio activo para brindar apoyo médico, de seguridad y logístico. Una pérdida repentina de dicho apoyo podría poner en peligro la reunión juvenil.



La organización ha estado en la mira del secretario de Guerra, Pete Hegseth, durante años, desde que permitió la incorporación de niñas y en el 2024 anunció que cambiaría su nombre a Scouting America para proyectar su inclusividad. Hegseth es un crítico declarado de las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión y, durante su mandato al frente del Pentágono, ha trabajado con ahínco para eliminar de la institución lo que él llama programas y personas "conscientes". En los últimos días, el Pentágono había comenzado a ultimar los planes para terminar con todo apoyo a los scouts, buscando aportes de la Guardia Nacional y los componentes militares en servicio activo sobre el impacto potencial de tal medida, dijeron varias personas familiarizadas con un borrador de memorando que detalla los planes.

Si Scouting America no cumple con las exigencias de Hegseth, que no se han hecho públicas, el grupo también podría perder su acceso a instalaciones militares, lo que tendría un impacto desproporcionado en los hijos de militares que participan en las tropas scouts en bases estadounidenses en el extranjero, según personas familiarizadas con el asunto. Al igual que otras personas entrevistadas para este informe, hablaron bajo condición de anonimato para poder hablar sobre las deliberaciones del Pentágono. En su publicación en las redes sociales, Parnell dijo que después de una revisión de la organización, el Pentágono está cerca de un acuerdo final, por el cual continuaría apoyando a la organización porque Scouting America se ha "comprometido firmemente a volver a los principios fundamentales".

“¡De vuelta a Dios y a la patria, de inmediato!”, escribió Parnell, criticando lo que llamó las decisiones “inaceptables” de Scouting America en los últimos años, “que contradicen los valores de esta administración”, incluyendo “la adopción de la DEI y otras posturas ideológicas de justicia social y género fluido”. No quedó claro de inmediato qué cambios aceptarían los scouts, incluyendo si la organización volvería a ser exclusivamente para varones. Ni el Pentágono ni Scouting America respondieron a las preguntas sobre el alcance de lo que se exigiría al grupo.

“Durante casi 116 años, el movimiento scout ha sido una piedra angular de los ideales estadounidenses, la buena ciudadanía, el servicio y la aventura para la juventud estadounidense. Nos sentimos alentados por la publicación del Pentágono en redes sociales esta noche y esperamos brindar más detalles a medida que avancemos", declaró Scouting America en un comunicado a The Washington Post el lunes por la noche. El secretario de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, dijo que el Pentágono "tendría más que anunciar pronto". El futuro del Jamboree de este año, una multitudinaria cumbre de 10 días programada para julio, sigue siendo incierto y se espera que atraiga a más de 15 mil scouts de todo el país a Virginia Occidental.

Anteriormente, más de 500 miembros de la Guardia Nacional, reservistas militares y militares en servicio activo han proporcionado diversos equipos y apoyo logístico para el evento; todo esto ahora está en duda, si la organización no cumple con las exigencias del Pentágono. “Están contra reloj”, escribió Parnell en las redes sociales, “y estamos observando”. Las tropas scouts pasan años planeando y recaudando fondos —mediante la venta de palomitas y otras actividades— para viajar a la Reserva Summit Bechtel para el Jamboree. Un portavoz de Scouting America no respondió a preguntas sobre qué sucedería con la cumbre si se retira el apoyo militar, afirmando en un comunicado que la Guardia Nacional de Virginia Occidental, que lidera la participación del Departamento de Defensa en el Jamboree, ha indicado que está totalmente preparada para apoyar el evento.

En un comunicado, la Guardia Nacional de Virginia Occidental dijo: “No se nos ha difundido ninguna comunicación oficial que contradiga o detenga los preparativos en curso” y que, por ahora, los funcionarios militares planean apoyar el Jamboree. Desde que asumió como secretario de Guerra, hace un año, Hegseth ha actuado con firmeza para purgar los programas de DEI en las fuerzas armadas y despedir a altos mandos, a quienes acusó de centrarse excesivamente en ellos. También expulsó a los militares transgénero, llamándolos "tipos con vestidos", y ordenó a las academias militares que eliminaran libros, organizaciones estudiantiles y cursos que, en su opinión, eran "conscientes". Las amenazas de cortar los vínculos del Departamento de Guerra con los scouts parecen ser la última evolución de esta campaña más amplia y altamente politizada.



NBC News y NPR informaron previamente que el Pentágono estaba considerando cortar vínculos con los scouts. En noviembre, cuando NPR reveló la existencia del borrador del memorando, Scouting America emitió un comunicado enfatizando que "siempre" ha sido imparcial. “Durante más de un siglo”, continúa, “hemos trabajado de manera constructiva con todas las administraciones presidenciales de Estados Unidos, demócratas y republicanas, centrándonos en nuestro objetivo común de formar futuros líderes basados ​​en la integridad, la responsabilidad y el servicio comunitario”. La disolución de la asociación entre las dos entidades pondría fin a lo que durante muchas décadas ha sido una relación mutuamente beneficiosa, ya que una parte significativa de los oficiales militares del país tienen antecedentes en el escultismo, según la organización.

Esto también marcaría un cambio para el jefe de Hegseth. Durante su primer mandato, en el 2017, el presidente Donald Trump se presentó en el Jamboree y les dijo a los miles de Scouts allí reunidos lo orgulloso que estaba de estar allí, y que 10 de los miembros de su gabinete en ese momento habían sido Scouts. “Los Scouts”, dijo Trump en ese momento, “creen en poner a Estados Unidos primero”. Un año después, la organización comenzó a admitir niñas. El cambio de marca de Scouting America se anunció en el 2024, mientras la organización trabajaba para superar décadas de escándalos que involucraban acusaciones de abuso sexual hechas por miles de Scouts que dicen haber sido abusados ​​por líderes o voluntarios Scouts.

Como comentarista de Fox News en aquel entonces, Hegseth dijo que permitir que las niñas se unieran y luego cambiar el nombre de los Scouts era “básicamente el fin” del grupo, y culpó a “la izquierda” por el cambio. "No querían mejorarlo. Querían destruirlo o diluirlo hasta convertirlo en algo que no significaba nada", dijo Hegseth en Fox & Friends. La interconexión de los Scouts con las fuerzas armadas se refleja en la política del Ejército y la Fuerza Aérea, que establece que los alistados más jóvenes, conocidos como E-1, pueden ascender automáticamente al siguiente grado si se incorporan habiendo obtenido previamente el rango de Eagle Scout. En la Marina, obtener el rango de Eagle Scout permite a un alistado ascender del rango de E-1 al de E-3.

Los Scouts también han servido como una especie de programa de apoyo a las academias militares. Según la revista Scouting, en el 2017, alrededor del 20% de los cadetes de la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point habían alcanzado el rango de Eagle Scout. En la Academia Naval de los Estados Unidos, para la generación del 2020, alrededor del 17% de los guardiamarinas varones habían participado en el Escultismo. No quedó claro de inmediato cuántos cadetes o guardiamarinas actuales tienen experiencia en los Scouts. Portavoces de las academias remitieron las preguntas al Pentágono.

La relación entre el Movimiento Scout y el Pentágono también está legalmente codificada. El Título 10, Sección 2554 del Código de los Estados Unidos, autoriza al secretario de Guerra a proporcionar todo el apoyo que los Scouts puedan necesitar en el Jamboree, como camas plegables, banderas y refrigeradores, siempre que no interfiera con las necesidades de las operaciones militares. También establece que el Pentágono debe solicitar una exención del Congreso si el ejército pretende recortar su apoyo y explicar por qué brindar dicha asistencia sería perjudicial para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Los portavoces de los comités de Servicios Armados de la Cámara de Representantes y del Senado no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.