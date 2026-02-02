Internacional
Por qué Donald Trump anunció el cierre del complejo Kennedy Center por dos años
Donald Trump anunció en su red Truth Social que el centro cultural Kennedy Center estará cerrado por aproximadamente dos años.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste al lanzamiento de la película de su esposa, Melania Trump, este jueves, en el Kennedy Center de Washington. (Foto Prensa Libre: EFE)
Este 2 de febrero, el presidente Donald Trump anunció el cierre, durante dos años, del complejo artístico Kennedy Center, en medio de la cancelación de múltiples presentaciones por parte de artistas.
A través de un mensaje en la red Truth Social, Trump explicó que la clausura se debe a trabajos de renovación.
"He determinado que la manera más rápida de llevar el Trump-Kennedy Center al más alto nivel de éxito, belleza y grandeza es cesar las operaciones de entretenimiento por un período de aproximadamente dos años", escribió.
El mandatario afirmó que el cierre se efectuará el próximo 4 de julio, fecha en que se conmemora el 150 aniversario de la independencia de Estados Unidos.
No obstante, aclaró que la decisión aún está sujeta a la aprobación del consejo directivo del centro.
Trump agregó que eventos culturales como conciertos, musicales, óperas y espectáculos de ballet podrían obstaculizar las labores de construcción y remodelación.
"El Kennedy-Trump Center, si se cierra temporalmente para su construcción, revitalización y reconstrucción completa, puede ser, sin lugar a dudas, el mejor recinto de artes escénicas de su tipo del mundo", afirmó.
Finalizó diciendo que las renovaciones harán que Estados Unidos "se sienta orgulloso de su nuevo y hermoso monumento".
Desde que asumió su segundo mandato, Trump ha insistido en que el centro cultural se encuentra deteriorado. Fue inaugurado en 1971 como un memorial en honor al expresidente John F. Kennedy.
En redes sociales circularon especulaciones sobre las finanzas del centro, al señalar que estaría perdiendo demasiado dinero para continuar abierto. También surgieron versiones de que Trump podría estar considerando demoler el edificio y construir uno nuevo en su lugar.
