Elecciones en Florida: qué está pasando y quién encabeza ser el sucesor del gobernador Ron DeSantis

Este 18 de agosto se han llevado a cabo en Florida las elecciones primarias para elegir al sucesor de Ron DeSantis como gobernador del estado, así como a sus representantes en el Congreso.

Los centros de votación abrieron este martes a las 7 horas (11 horas GMT) y funcionarán hasta las 19 horas (23 horas GMT).

Según el Departamento de Estado de Florida, pasadas las 19 horas comenzará el conteo de los votos para designar a las nuevas autoridades, y los resultados no estarán disponibles hasta una hora después del cierre de los centros.

Las votaciones en Florida, estado de residencia oficial del presidente Donald Trump, se centran principalmente en la disputa para definir quién será el nuevo gobernador republicano y, según CNN, esta contienda tiene un candidato predilecto.

Se trata de Byron Donalds, candidato que ha contado con el respaldo de Donald Trump y que actualmente representa el área de Naples.

En el caso de DeSantis, CNN afirmó en fecha reciente que el actual gobernador no ha respaldado la candidatura de Donalds y, de hecho, ha "hablado en privado con Trump para expresarle su inquietud por el nuevo candidato".

🚨 JUST IN: Florida counts over 90% of all votes in under 80 minutes



ELECTION INTEGRITY IS A CHOICE.



No more excuses.



Every state needs to be like Florida.



Lack of fraud, no delays, NO 2AM BALLOT DUMPS, NONE OF IT! ☀️ pic.twitter.com/6dJnkkuvoF — Eric Daugherty (@EricLDaugh) August 19, 2026

Otros aspirantes del Partido Republicano son el actual vicegobernador de Florida, Jay Collins; el empresario James Fishback, y el expresidente de la Cámara de Representantes estatal, Paul Renner.

Estas elecciones también cuentan con una particularidad: son las primeras que se celebran con un nuevo mapa del Congreso, diseñado por el propio DeSantis y que busca favorecer al bando republicano.

Además del gobernador, también hay otros puestos que serán definidos, como el de senador federal que ocupaba Marco Rubio.

DeSantis abandonará el cargo en enero del 2027, tras completar dos mandatos —el tope constitucional—, por lo que no puede presentarse a la reelección de noviembre.

Florida ha sido gobernada por republicanos desde la victoria de Jeb Bush en 1998. Entre los candidatos demócratas que intentarán romper esa racha destacan el excongresista federal David Jolly, la activista Evelyn Castillo-Bach y la representante estatal Dotie Joseph.

El ganador cubrirá los dos años que restan del mandato de Rubio, hasta enero del 2029, y no un periodo íntegro de seis años.

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