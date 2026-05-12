Internacional
España confirma primer caso de hantavirus y detalla cómo están las otras 13 personas que estuvieron en el crucero
El Ministerio de Sanidad de España confirmó este 12 de mayor le primer caso confirmado de hantavirus.
FOTO ILSTRATIVA. Imágenes difundidas en Facebook por la Embajada de Filipinas en La Haya. El brote de hantavirus detectado en el MV Hondius ha puesto en riesgo a más personas de Filipinas que de cualquier otra nacionalidad, debido al rol del archipiélago asiático como fuente de origen de gran parte de los trabajadores del sector marítimo, en el que operan medio millón de filipinos, 17 de los cuales permanecen a bordo del crucero. (Foto Prensa Libre: EFE)
Las autoridades sanitarias de España informaron este 12 de mayo que uno de los 14 ciudadanos españoles que estaban en el crucero MV Hondius, donde se confirmó un brote de hantavirus, resultó positivo de la enfermedad.
De acuerdo con información del Ministerio de Sanidad de España, el ciudadano español que dio positivo de hantavirus ha presentado síntomas y, por el momento, se encuentra aparentemente estable y sin empeoramiento clínico.
Por estos motivos, las autoridades indicaron que el paciente positivo fue trasladado a la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan).
Según Sanidad, el paciente presentó durante la noche del 11 de mayo “febrícula y síntomas respiratorios”.
Con respecto al resto de los 13 pasajeros, estos se encuentran en el Hospital Gómez Ulla, donde se llevan a cabo pruebas que han confirmado, de forma preliminar, que dieron negativo de hantavirus.
Otro caso negativo de hantavirus confirmado por las autoridades sanitarias fue el de una mujer de 32 años, aislada en un hospital de Alicante, que dio negativo por tercera vez a la prueba diagnóstica de PCR.
Ella resultó ser la primera persona hospitalizada en España por sospecha de hantavirus, debido a que presentaba síntomas leves, como tos.
Se presume que esta mujer se contagió cuando coincidió con una pasajera neerlandesa dentro del crucero. Dicha mujer falleció en Johannesburgo, Sudáfrica.
Esas personas, entre las que figura un pasajero con diagnóstico positivo, fueron evacuadas del MV Hondius, trasladadas a Madrid desde la isla atlántica de Tenerife e ingresadas en el hospital en régimen de aislamiento individual el mismo 10 de mayo.
La decisión española se tomó después de que la OMS modificó hoy la fecha del inicio de la cuarentena de los pasajeros del buque, que pasó del 6 al 10 de mayo, por lo que los 42 días previstos para este virus concluirán el 21 de junio.
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