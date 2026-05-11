EE. UU. confirma un estadounidense que dio positivo a Hantavirus y otro con “síntomas leves”; esto ocurrirá con ellos

Este 11 de mayo, el Departamento de Salud de Estados Unidos confirmó que uno de los 17 estadounidenses repatriados desde Canarias dio positivo en la prueba PCR de hantavirus, mientras que otra persona presentó “síntomas leves” de la enfermedad.

Por medio de sus redes sociales, el Departamento de Salud indicó que los dos estadounidenses viajan hacia EE. UU. en unidades de biocontención, como medida de precaución.

“Un pasajero tiene síntomas leves actualmente y otro pasajero dio positivo leve al PCR por el virus de los Andes”, indicó la entidad estadounidense.

El Departamento indicó que los dos estadounidenses serán trasladados al Centro Regional ASPR para el Tratamiento de Patógenos Especiales Emergentes (RESPTC), ubicado en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska.

También agregó que el paciente con síntomas leves será trasladado a un segundo centro de tratamiento.

“A su llegada a cada instalación, cada persona será sometida a una evaluación clínica y recibirá la atención y el apoyo adecuados según su estado”, afirmaron las autoridades estadounidenses.

HHS through @ASPRgov and @CDCgov is supporting @StateDept in the repatriation of 17 American citizens from the MV Hondius cruise ship affected by the Andes variant of hantavirus.



All 17 are currently en route via @StateDept airlift to the United States, with two of the… — HHS (@HHSGov) May 11, 2026

Desde el pasado 8 de mayo, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC) indicaron que los 17 estadounidenses permanecerán en aislamiento en un centro especial de cuarentena en Nebraska.

Se espera que los estadounidenses lleguen a su país este lunes 11 de mayo.

Los estadounidenses regresarán a su país tras ser evacuados desde las islas Canarias, España, adonde llegaron este fin de semana como parte del pasaje del crucero MV Hondius.

El MV Hondius, con 147 pasajeros y tripulantes, llegó a Canarias tras un periplo que comenzó en Ushuaia, Argentina, y que incluyó varias islas en el Atlántico, durante el cual aparecieron varios casos de hantavirus que han causado tres muertos.

Lea también: Brote de hantavirus: qué se sabe sobre la posible repatriación del guatemalteco desde crucero MV Hondius



