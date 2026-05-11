Internacional
EE. UU. confirma un estadounidense que dio positivo a Hantavirus y otro con “síntomas leves”; esto ocurrirá con ellos
El Departamento de Salud de los Estados Unidos confirmó que uno de los estadounidenses repatriados de un crucero en Canarios dio positivo a Hantavirus y otro presenta "síntomas leves".
El crucero MV Hondius se prepara para desembarcar esta tarde en Granadilla de Abona (Tenerife) a los últimos pasajeros de la travesía por el Atlántico Sur en la que sufrió un brote de hantavirus. (Foto Prensa Libre: EFE)
Este 11 de mayo, el Departamento de Salud de Estados Unidos confirmó que uno de los 17 estadounidenses repatriados desde Canarias dio positivo en la prueba PCR de hantavirus, mientras que otra persona presentó “síntomas leves” de la enfermedad.
Por medio de sus redes sociales, el Departamento de Salud indicó que los dos estadounidenses viajan hacia EE. UU. en unidades de biocontención, como medida de precaución.
“Un pasajero tiene síntomas leves actualmente y otro pasajero dio positivo leve al PCR por el virus de los Andes”, indicó la entidad estadounidense.
El Departamento indicó que los dos estadounidenses serán trasladados al Centro Regional ASPR para el Tratamiento de Patógenos Especiales Emergentes (RESPTC), ubicado en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska.
También agregó que el paciente con síntomas leves será trasladado a un segundo centro de tratamiento.
“A su llegada a cada instalación, cada persona será sometida a una evaluación clínica y recibirá la atención y el apoyo adecuados según su estado”, afirmaron las autoridades estadounidenses.
Desde el pasado 8 de mayo, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC) indicaron que los 17 estadounidenses permanecerán en aislamiento en un centro especial de cuarentena en Nebraska.
Se espera que los estadounidenses lleguen a su país este lunes 11 de mayo.
Los estadounidenses regresarán a su país tras ser evacuados desde las islas Canarias, España, adonde llegaron este fin de semana como parte del pasaje del crucero MV Hondius.
El MV Hondius, con 147 pasajeros y tripulantes, llegó a Canarias tras un periplo que comenzó en Ushuaia, Argentina, y que incluyó varias islas en el Atlántico, durante el cual aparecieron varios casos de hantavirus que han causado tres muertos.
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