Brote de hantavirus: A dónde fue trasladado el guatemalteco integrante de la tripulación del crucero MV Hondius

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Brote de hantavirus: A dónde fue trasladado el guatemalteco integrante de la tripulación del crucero MV Hondius

Guatemala informó qué sucedió con el guatemalteco que formaba parte de la tripulación del crucero MV Hondius.

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DESEMBARCO DE CRUCERO EN TENERIFE, ESPAÑA

Desembarco en el puerto de Granadilla de Abona (Tenerife) de los pasajeros y tripulantes del crucero MV Hondius, que sufrió un brote de hantavirus. (Foto Prensa Libre: EFE/Alberto Valdés)

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) de Guatemala informó qué ocurrió con el guatemalteco integrante de la tripulación del crucero MV Hondius, donde se reportó un brote de hantavirus y que desembarcó a los pasajeros en España.

Añadió que el guatemalteco se encuentra en buen estado de salud y viajó en el vuelo del 10 de mayo que aterrizó en la base militar de Eindhoven, Países Bajos, junto con otras 26 personas evacuadas del crucero.

Agregó que la Embajada de Guatemala en Países Bajos estuvo presente en la base militar para recibirlo y se puso a su disposición para brindarle la asistencia consular que requiera durante su estadía en ese país. Afirmó que continuará dando seguimiento al caso.

Entretanto, el Gobierno de Guatemala expresó su agradecimiento a España y a Países Bajos por las gestiones y la coordinación brindadas para resguardar el bienestar de todos los ocupantes del crucero, especialmente el del ciudadano guatemalteco.

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También reconoció la decisión humanitaria de España de autorizar el desembarco del crucero, en apego a los principios de solidaridad y derecho internacional.

El crucero holandés MV Hondius reposta y ultima preparativos en el puerto canario de Granadilla (Tenerife, Atlántico) para partir hacia Países Bajos, una vez que este lunes 11 de mayo concluya el desembarco del resto de pasajeros que no lo hicieron el domingo.

Un total de 94 pasajeros del crucero, fondeado frente al puerto de Granadilla, desembarcaron desde el sábado para tomar diferentes vuelos que los llevaron a sus lugares de origen, y para este lunes está previsto que lo hagan otros 24.

La operación de avituallamiento barco a barco, habitual en los fondeos, se prolongará entre cuatro y cinco horas, en función de la presión aplicada, explicó este lunes el presidente de Puertos de Tenerife, Pedro Suárez.

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La operación de fondeo y desembarco de pasajeros en el puerto de Granadilla, coordinada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Gobierno de España, “ha funcionado muy, muy bien, a pesar de lo extraordinario de la situación”, destacó Suárez, a expensas de lo que suceda a lo largo de la jornada.

Está previsto que en la tarde de este lunes desembarquen las últimas personas, que tomarán dos vuelos: uno hacia Australia, que transportará a seis personas, y otro hacia Países Bajos, con 18 pasajeros.

Para leer más: Hantavirus: quiénes son Leo y Mirjam, los posibles “pacientes cero” a bordo del crucero MV Hondius

El barco fondeó la madrugada del domingo con 151 personas a bordo: 147 pasajeros y tripulantes, además de dos epidemiólogos de Países Bajos y dos representantes de la OMS y del SDC, organismo dependiente de la Organización Marítima Internacional.

El crucero había partido el 1 de abril desde la terminal portuaria de Ushuaia, la ciudad más austral de Argentina, con destino a Cabo Verde.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Redacción EFE

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