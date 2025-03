Ferrari prevé aumentar el precio de sus automóviles tras aranceles impuestos por Donald Trump

La compañía del caballo rampante emitió un comunicado en el que actualiza su política comercial ante “las informaciones preliminares actualmente disponibles sobre la introducción de aranceles a las importaciones de vehículos de la Unión Europea en Estados Unidos“.

Las condiciones y precios de sus coches en Estados Unidos seguirán “invariadas” en todos sus modelos hasta el 2 de abril y, a partir de esa fecha, también para los modelos Ferrari 296, el SF90 y Roma.

Sin embargo, para el resto de vehículos, desde esa fecha la compañía automovilística advierte de que “las nuevas condiciones aduaneras impactarán parcialmente en su precio“, con un aumento de hasta un 10 % (como máximo).

La actualización de sus precios se produce un día después de que Donald Trump anunciara que a partir del 2 de abril aplicará un arancel del 25 % para todos los automóviles que sean exportados a su país, en un nuevo paso de su guerra comercial con otras potencias.

JUST IN: Ferrari to increase prices by 10% to offset President Trump's tariffs. pic.twitter.com/hSlaZhaUWm