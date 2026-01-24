Guatemala figura entre los cinco países con más arrestos de latinos sin récord criminal en EE. UU., según informe

El reporte, disponible en línea desde el viernes, documentó un promedio mensual de 6 mil inmigrantes latinos sin antecedentes penales que entraron a centros de detención de febrero a septiembre de 2025, en comparación con cerca de 900 al mes en el mismo lapso de 2024, durante la Administración de Joe Biden (2021-2025).

Con ello, subió la proporción de migrantes detenidos sin historial criminal, que ahora representan más de uno de cada tres del total, frente a menos de un octavo en 2024, detalló la investigación, con base en datos oficiales obtenidos por la Ley de Libertad de Información (FOIA, en inglés).

El estudio encontró que, bajo la gestión de Trump, cinco nacionalidades concentran tres cuartas partes de todos los latinos aprehendidos sin récord criminal: México, Guatemala, Honduras, Venezuela y Ecuador.

Los investigadores documentaron 8 mil 600 guatemaltecos arrestados, casi ocho veces más que el periodo anterior, y 6 mil hondureños, una cifra que se elevó casi 10 veces, mientras que la de ecuatorianos incrementó a 2 mil 800, más del doble.

También informaron que la detención de mexicanos se incrementó casi ocho veces, al pasar de 1 mil 500 a 13 mil 300, con lo que representa más de una cuarta parte de los detenidos, mientras que la venezolanos se multiplicó por 14 a 5 mil 600.

La Administración de Trump deportó a casi nueve de cada 10 latinos detenidos sin antecedentes penales y “solo soltó a una pequeña fracción de vuelta a sus comunidades”.

“Nos enfocamos en este grupo porque, inequívocamente, no son ‘lo peor de lo peor’, sino miembros de la sociedad que se apegan a la ley y contribuyen”, escribieron los autores Paul Ong, Jonathan Ong, y Sonja Díaz, reporta la agencia EFE.

La investigación también encontró que la mayoría de latinos no criminales que están detenidos tienen de 18 a 54 años, es decir, en edad de trabajar.

Además, casi siete de cada 10 estuvieron detenidos 15 días o más y al 60% de ellos los transfirieron fuera del estado en el que vivían.

El documento recordó que la meta de la Administración de Trump es tener un promedio diario de 100 mil inmigrantes en centros de detención, casi el doble del récord de 50 mil 200 personas de gobiernos anteriores.

“Los resultados indican una trayectoria problemática para lo que resta de la actual Administración de Trump. Las detenciones, junto a las aprehensiones y deportaciones, probablemente incrementarán, con mucho del crecimiento proveniente de no criminales”, concluyeron los investigadores.