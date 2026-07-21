Internacional
Hallada sin vida en su apartamento: qué se sabe de la muerte de una virreina de belleza en Honduras
Las autoridades de Honduras investigan la muerte de una virreina de belleza de 23 años, cuyo cuerpo fue hallado dentro de su apartamento.
Fotografía ilustrativa. Las autoridades hondureñas investigan la muerte de una reina de belleza, cuyo cuerpo fue hallado sin vida dentro de su apartamento. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Wualys Suseth Fuentes Aquino, una joven hondureña de 23 años que recientemente fue reconocida como virreina del certamen Miss Universo Tegucigalpa 2026, fue hallada sin vida en su apartamento.
De acuerdo con información publicada por Infobae, el cuerpo de la joven fue hallado en su apartamento, ubicado en la residencial Altos del Trapiche, en el oriente de Tegucigalpa.
Todo habría comenzado, según el medio, cuando los familiares de Aquino no lograron comunicarse con ella.
Tras intentar contactarla por distintos medios, la familia de Aquino se trasladó a su apartamento, donde encontró el cuerpo de la joven sin signos vitales.
De inmediato, los familiares llamaron a las autoridades para las diligencias correspondientes. Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para asegurar el área y permitir el ingreso del Ministerio Público y de la Dirección Policial de Investigaciones.
De forma preliminar, las autoridades informaron que el caso continúa bajo investigación y que esperan los resultados de las pruebas forenses para descartar hipótesis.
Otro detalle que menciona Infobae es que el último video que la joven publicó en sus redes sociales la mostraba mientras veía la final del Mundial 2026, vestida con una camisola de la selección de Argentina.
Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, medios hondureños informaron este martes 21 de julio que los familiares retiraron el cuerpo de Fuentes Aquino de la morgue para despedirse de ella.
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