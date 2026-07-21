Hallada sin vida en su apartamento: qué se sabe de la muerte de una virreina de belleza en Honduras

Wualys Suseth Fuentes Aquino, una joven hondureña de 23 años que recientemente fue reconocida como virreina del certamen Miss Universo Tegucigalpa 2026, fue hallada sin vida en su apartamento.

De acuerdo con información publicada por Infobae, el cuerpo de la joven fue hallado en su apartamento, ubicado en la residencial Altos del Trapiche, en el oriente de Tegucigalpa.

Todo habría comenzado, según el medio, cuando los familiares de Aquino no lograron comunicarse con ella.

Tras intentar contactarla por distintos medios, la familia de Aquino se trasladó a su apartamento, donde encontró el cuerpo de la joven sin signos vitales.

De inmediato, los familiares llamaron a las autoridades para las diligencias correspondientes. Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para asegurar el área y permitir el ingreso del Ministerio Público y de la Dirección Policial de Investigaciones.

➪Hallan sin vida dentro de un apartamento a Wualys Fuentes Aquino en la colonia Altos de El Trapiche en la capital, ella era la actual virreina del Miss Universo Tegucigalpa. Se informa preliminarmente que, desde hace varios días sus familiares no conocían nada de Wualys Aquino,… pic.twitter.com/g1jJHCJJsi — Cesia Mejía (@CesiaMejiaHN) July 21, 2026

De forma preliminar, las autoridades informaron que el caso continúa bajo investigación y que esperan los resultados de las pruebas forenses para descartar hipótesis.

Otro detalle que menciona Infobae es que el último video que la joven publicó en sus redes sociales la mostraba mientras veía la final del Mundial 2026, vestida con una camisola de la selección de Argentina.

ENCUENTRAN SIN VIDA A WUALYS FUENTES AQUINO, VIRREINA DE MISS UNIVERSO TEGUCIGALPA



La joven fue encontrada muerta dentro de una vivienda en la colonia Altos de El Trapiche, en Tegucigalpa, luego de que sus familiares reportaran no tener noticias de ella desde hacía varios días.… pic.twitter.com/oYCvtNLA4G — EL ESPECTADOR HN 🇭🇳 (@ElEspectadorHn) July 21, 2026

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, medios hondureños informaron este martes 21 de julio que los familiares retiraron el cuerpo de Fuentes Aquino de la morgue para despedirse de ella.

#HCHNoticias | Luego de realizarse la autopsia correspondiente, el cuerpo de Wualys Suseth Fuentes Aquino, de 23 años, fue retirado de la morgue de Medicina Forense y será trasladado al departamento de Comayagua, donde familiares y amigos le darán el último adiós.



Los resultados… pic.twitter.com/B4FZrszAbY — HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) July 21, 2026

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