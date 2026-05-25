¿Homicidio o accidente? Qué se sabe de la muerte del fundador de Mango y cómo su hijo es el principal sospechoso

El pasado 14 de diciembre del 2024 falleció Isak Andic, el hombre más rico de Cataluña y fundador de Mango, una de las firmas de moda más exitosas del mundo.

Su muerte ha generado incertidumbre debido a la poca claridad que existe en el caso, ya que ocurrió cuando Andic cayó desde 150 metros de altura durante una excursión de montaña en Barcelona, acompañado de su hijo Jonathan.

Ahora, el caso ha cobrado relevancia de nuevo debido a la imputación contra Jonathan por homicidio, mientras avanza la investigación para esclarecer lo ocurrido con el fundador de Mango.

Sin embargo, el caso está marcado principalmente por la escasez de pruebas y porque no existen otros testigos, aparte del hijo.

Por ello, un tribunal popular será el encargado de decidir si las pocas pruebas son suficientes, en caso de que se celebre un juicio.

En el escrito jurídico que fijó a Jonathan Andic una fianza de un millón de euros para evitar la prisión, la jueza enumera el “cúmulo de indicios” que, a su juicio, respaldan la hipótesis de los Mossos —policía catalana— de que el hijo planificó el homicidio de su padre, Isak Andic, el hombre más rico de Cataluña.

😳 Mango fashion mogul Isak Andic's son has been arrested for allegedly killing him.



What we know: https://t.co/kHew4QJv2Q pic.twitter.com/TIRgbxTfOr — TMZ (@TMZ) May 19, 2026

Los indicios que esgrimen los Mossos, todos periféricos en una muerte sin otro testigo que el propio investigado, sin cámaras ni arma homicida, son insuficientes para la defensa, que prepara una ofensiva para desvirtuar las conjeturas de la Policía con el argumento de que se basan en elementos descontextualizados, razonamientos sesgados y mensajes telefónicos de hace incluso varios años.

¿Obsesión?

A partir de los informes de la Policía, que interrogó al entorno de los Andic y analizó los mensajes telefónicos que padre e hijo intercambiaron, la jueza instructora señala como móvil del supuesto homicidio la mala relación entre ambos y la “obsesión” de Jonathan por el dinero.

Los investigadores creen que el primogénito pudo actuar movido por el rencor hacia su padre, un empresario que construyó un imperio textil desde cero, pero que no consideraba a su hijo capaz de sucederlo al frente de la compañía. La relación entre ambos era complicada, según la jueza: Jonathan ejercía “manipulación emocional” sobre su padre, especialmente por su “obsesión por el dinero”.

De esa forma logró que le cediera una herencia en vida, pero tuvieron un último enfrentamiento por la intención de Isak Andic de dejar parte de su patrimonio a una fundación con fines sociales. Jonathan, según la jueza, organizó la excursión por Collbató para limar asperezas durante una conversación a solas.

La defensa, por el contrario, sostiene que la relación entre padre e hijo era buena y señala que las supuestas disputas se basan en mensajes telefónicos descontextualizados, algunos de hace años. También asegura que los hijos de Andic, incluido Jonathan, tienen la intención de continuar con la fundación filantrópica, lo que desmentiría el supuesto móvil económico.

Lea también: Qué pasó con Kouri Richins, la mujer acusada de envenenar a su esposo con fentanilo



