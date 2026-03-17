Qué pasó con Kouri Richins, la mujer acusada de envenenar a su esposo con fentanilo y buscó manipular a testigos

Kouri Richins, la mujer sospechosa de matar a su marido, Eric Richins, al darle supuestamente una bebida que contenía una dosis letal de fentanilo, se declaró culpable el pasado 16 de marzo.

El caso, ocurrido en marzo de 2022, se volvió mediático por la naturaleza de los hechos, además de que la mujer era escritora y habría redactado una carta de seis páginas en la que buscaba manipular a los testigos a su favor.

Richins se declaró culpable ante el jurado del condado de Summit, en Utah, y la acusación también incluye otros cinco cargos de intento de asesinato con agravantes, fraude al seguro y falsificación.

De acuerdo con los miembros del jurado, existen pruebas suficientes para vincular a la escritora con la muerte de su marido, como la adquisición ilegal de fentanilo, registros de otros intentos de envenenamiento y la modificación de una póliza de seguro de vida.

Según medios como Infobae, la sentencia se llevará a cabo el próximo 13 de mayo.

Kouri Richins, a Utah mother accused of murdering her husband and later publishing a children's book about grief, has been found guilty on all charges by a jury in Utah, including aggravated murder. https://t.co/K9E6YjWBvL pic.twitter.com/qEkaOQOORO — CBS News (@CBSNews) March 17, 2026

De acuerdo con el expediente judicial, citado por el medio KUTV, se afirma que Kouri Richins, de 32 años, habría envenenado a su esposo para obtener un beneficio económico por la póliza de seguro de vida que ella misma habría gestionado.

Además, Infobae citó a la fiscal principal del caso, Brad Bloodworth, quien indicó que hubo dos intentos de envenenamiento por parte de la escritora, uno de ellos en el día de San Valentín del 2022.

Grief author Kouri Richins found guilty of fatally poisoning her husband for his $4 million estate https://t.co/bm23qARPVd pic.twitter.com/P1Jzkt9AED — New York Post (@nypost) March 17, 2026

Posteriormente, los fiscales indicaron que, en el momento en que la mujer fue detenida, dentro de su celda se encontró una carta que fue considerada por las autoridades como intento de manipulación de testigos.

La supuesta carta habría contenido instrucciones para el hermano de la escritora para declarar que Eric Richins habría ido a México a comprar pastillas para el dolor y fentanilo.

Al ser cuestionada en septiembre del 2023, Kouri dijo que la supuesta carta era un extracto de un libro que estaba elaborando, con temática de misterio.

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