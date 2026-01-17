La nueva menaza de Trump a Europa si no lo apoyan con la compra de Groenlandia: aranceles de hasta 25%

La nueva menaza de Trump a Europa si no lo apoyan con la compra de Groenlandia: aranceles de hasta 25%

Trump endurece postura contra Europa con nuevos aranceles del 10% al 25% hasta lograr que Dinamarca ceda Groenlandia, un territorio que, asegura, también quieren Rusia y China.

Donald Trump aranceles compra Groenlandia Europa

Donald Trump amenaza con imponer aranceles del 10 al 25% a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia, mientras no se concrete la compra de Groenlandia. (Foto Prensa Libre: Jim WATSON / AFP).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó sus amenazas para obtener el control de Groenlandia al anunciar aranceles de entre 10% y 25% a países europeos, hasta que se concrete la compra del territorio ártico.

En su red Truth Social, Trump afirmó que Estados Unidos ha subvencionado a Dinamarca y a los países miembros de la Unión Europea durante años, sin cobrarles aranceles.

La advertencia va dirigida a Dinamarca y a otras naciones europeas, incluidos algunos socios de la OTAN, que se oponen a que el territorio danés, con una población de 57 mil habitantes, pase a manos estadounidenses.

El mandatario reiteró que Rusia y China pretenden apropiarse de Groenlandia, algo que, según él, Dinamarca no podría impedir.

“Actualmente cuentan con dos trineos tirados por perros como protección, uno de ellos añadido recientemente”, escribió Trump.

Además, acusó a Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia de visitar Groenlandia “con fines desconocidos” y calificó ese territorio como “sagrado” por su valor para la seguridad nacional de EE. UU.

“Nadie tocará este territorio sagrado, sobre todo porque la seguridad nacional de Estados Unidos y del mundo entero está en juego”, añadió.

Por ello, anunció que, a partir del 1 de febrero, los países europeos mencionados enfrentarán un arancel adicional del 10% sobre sus exportaciones a Estados Unidos.

Este podría aumentar al 25% desde el 1 de junio si no se alcanza un acuerdo para la compra total de Groenlandia.

El republicano sostuvo que “estos países, que están jugando a un juego muy peligroso, han asumido un nivel de riesgo que no es sostenible ni tolerable”.

“Es imperativo que, para proteger la paz y la seguridad mundial, se tomen medidas enérgicas para que esta situación potencialmente peligrosa termine rápidamente y sin lugar a dudas”, añadió en su mensaje.

También afirmó que Estados Unidos ha intentado adquirir Groenlandia durante más de 150 años, pero Dinamarca siempre se ha negado.

Trump insistió en que ese territorio es clave para el desarrollo de la Cúpula Dorada, un sistema aéreo antimisiles avanzado, similar a la Cúpula de Hierro de Israel, en el cual se invierten “miles de millones de dólares”, y que incluso podría proteger a Canadá.

“Solo puede funcionar a su máximo potencial y eficiencia… si este territorio está incluido”, aseveró.

Asimismo, indicó que Estados Unidos está “abierto a negociar con Dinamarca” o con cualquier otro país europeo.

Desde su retorno a la presidencia, Trump ha impuesto aranceles a productos de la mayoría de sus socios comerciales, como respuesta a lo que Washington considera prácticas desleales y como estrategia para alinear a otras naciones con sus políticas.

Advertencia de Bruselas

Los aranceles anunciados por el líder estadounidense, Donald Trump, contra los países europeos que enviaron tropas a Groenlandia y no apoyen su plan de anexión de la isla "podrían provocar una peligrosa espiral descendente", advirtieron este sábado los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y de Consejo Europeo, António Costa.

"Los aranceles socavarían las relaciones transatlánticas y podrían provocar una peligrosa espiral descendente. Europa seguirá unida, coordinada y comprometida con la defensa de su soberanía", dijeron ambos líderes europeos a través de un comunicado conjunto compartido en redes sociales.

