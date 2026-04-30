Las raíces de la violencia política no son tan simples como Trump las hace parecer

Según Donald Trump, los intentos de asesinato en su contra son una muestra de su singularidad como presidente. “A quienes más hacen, a quienes tienen mayor impacto, son a quienes atacan”, dijo Trump el sábado por la noche después de que un hombre armado irrumpiera en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, supuestamente con la intención de asesinar al presidente y a altos funcionarios de su administración. “Me duele decir que me siento honrado por eso, pero hemos hecho mucho”.



No cabe duda de que Trump ha sido una figura influyente e histórica, aunque el país está profundamente dividido sobre si esto ha sido para bien o para mal. Pocas figuras de la era moderna han generado tanto la devoción como la ira que él ha despertado. Pero la violencia política, de la cual Trump ha sido el objetivo más destacado en los últimos tiempos, pero que también se ha dirigido contra figuras de todo el espectro político, tiene muchas raíces. En algunos casos, resulta difícil discernir la razón alguna.

Las autoridades aún no han logrado determinar el motivo, o varios motivos, del incidente en el que Trump estuvo a punto de morir: los disparos que rozaron su oreja durante un mitin de campaña al aire libre en Butler, Pensilvania, en julio del 2024, y que causaron la muerte de una persona entre la multitud e hirieron gravemente a otras dos. Thomas Matthew Crooks, el joven de 20 años que trabajaba en una cocina y que, según las autoridades, disparó contra Trump y que fue abatido por un francotirador del Servicio Secreto en el lugar de los hechos, no dejó ninguna evidencia que indicara el motivo de su acción ni ninguna inclinación partidista o ideológica clara.

Su historial en línea mostraba que había investigado tanto a Trump como al entonces presidente Joe Biden durante el mes anterior al ataque, así como la Convención Nacional Demócrata y la Convención Nacional Republicana. Pero la ausencia de un motivo claro para Crooks no significa que no comprendamos las fuerzas que impulsan la violencia con motivaciones políticas. La agitación social es un factor determinante, como ocurrió en el último gran estallido de violencia, en la década de 1960, cuando el presidente John F. Kennedy, el senador Robert F. Kennedy y el reverendo Martin Luther King Jr. fueron asesinados, y en la década de 1970, cuando el presidente Gerald Ford fue blanco de dos ataques en un lapso de 17 días.

Las pasiones que se viven hoy en día en un entorno profundamente polarizado son intensas. Y se ven exacerbadas por la retórica cada vez más común que presenta a los opositores políticos como amenazas mortales para la sociedad, así como por el efecto acelerador de las redes sociales. “Ahora es más fácil que nunca que las personas con enfermedades mentales se radicalicen”, afirmó Matthew Dallek, historiador político de la Universidad George Washington, quien ha escrito extensamente sobre movimientos políticos extremistas.

“Cuando se radicalizan, aunque su agenda no siempre sea del todo clara, suelen estar respondiendo a ideas y teorías conspirativas que circulan en la sociedad”. Los aliados y asesores de Trump han presentado los tres incidentes con armas de fuego en los que se ha visto involucrado como producto de una patología propia de la izquierda. Han reforzado su argumento citando un panfleto anti-Trump que, según las autoridades, fue escrito por el presunto agresor

Cole Tomas Allen, de 31 años, poco antes de que supuestamente irrumpiera en el perímetro de seguridad de la cena de corresponsales de la Casa Blanca armado con dos armas de fuego y tres cuchillos. Aunque no mencionaba a Trump por su nombre, la supuesta misiva de Allen expresaba indignación por las políticas del presidente, aludía a conductas sexuales inapropiadas y afirmaba que "ya no estaba dispuesto" a "mancharme las manos con sus crímenes".

El lunes, en la Casa Blanca, la secretaria de prensa Karoline Leavitt dijo: “Cuando lean el manifiesto de este tirador, pregúntense: ¿cuán diferente es la retórica de este casi asesino de lo que leen en las redes sociales y escuchan en diversos foros todos los días?”. “Las mentiras desquiciadas y las calumnias contra el presidente, su familia y sus seguidores han llevado a personas desequilibradas a creer cosas descabelladas, y se sienten inspiradas a cometer actos de violencia a causa de esas palabras. Esto tiene que parar”, continuó.



Pero Trump, aun cuando insiste en que es blanco de una retórica violenta, a menudo ha difundido falsedades y teorías conspirativas sobre sus adversarios, llegando incluso a calificarlos de “enemigos internos”. Y sus propias palabras suelen incitar a la violencia. Mientras tanto, el presidente y sus aliados han aprovechado las amenazas en su contra para justificar una nueva ofensiva contra sus adversarios. El martes, el exdirector del FBI James B. Comey fue acusado por segunda vez por un gran jurado federal, después de que un juez federal desestimara los cargos presentados el año pasado.

En este nuevo caso, se le acusa de amenazar al presidente al publicar, y luego eliminar, una imagen en Instagram el año pasado de conchas marinas que formaban la frase "86 47". Trump es el 47 presidente, y “86” es una expresión coloquial para referirse a deshacerse de algo. Funcionarios de la administración afirmaron que Comey estaba incitando al asesinato del presidente. Comey declaró que consideraba la disposición de los proyectiles, que vio durante un paseo, como una declaración política, no como un llamado a la violencia.

Lo que Trump y quienes lo rodean no mencionan es que destacados demócratas también han sido blanco de violencia política en los últimos años. Estos incidentes incluyen la paliza que recibió en su casa en el 2022 Paul Pelosi, esposo de la representante Nancy Pelosi —California—, entonces presidenta de la Cámara de Representantes; un complot en el 2020 por parte de miembros de un grupo paramilitar de derecha para secuestrar a la gobernadora de Míchigan, Gretchen Whitmer; el incendio provocado en el 2025 de la mansión del gobernador de Pensilvania, donde el gobernador Josh Shapiro y su familia celebraban la Pascua judía; y los asesinatos en el 2025 de la legisladora de Minnesota, Melissa Hortman, y su esposo, Mark.

Ahora es más fácil que nunca que las personas con enfermedades mentales se radicalicen.

La tolerancia de los estadounidenses hacia el uso de la violencia para resolver diferencias es objeto de creciente interés y debate. Esta cuestión ha cobrado mayor relevancia entre politólogos y otros expertos desde el ataque perpetrado el 6 de enero del 2021 contra el Capitolio de Estados Unidos por simpatizantes de Trump que buscaban anular los resultados de las elecciones presidenciales del otoño anterior. Algunas encuestas han indicado que la opinión pública se ha vuelto más indulgente al respecto.

En una encuesta de NPR-PBS News-Marist realizada el otoño pasado, casi 3 de cada 10 adultos dijeron estar de acuerdo con la afirmación: "Los estadounidenses podrían tener que recurrir a la violencia para que el país vuelva a la normalidad". Esa cifra, que incluía al 28 por ciento de los demócratas y al 31 por ciento de los republicanos, había aumentado 11 puntos en los 18 meses anteriores. Pero resultados como este dependen de cómo se formule la pregunta, y otros estudios han descubierto que un número mucho menor de estadounidenses justifica las formas más extremas de violencia política.

El Laboratorio de Investigación sobre Polarización, una colaboración entre varias universidades, recopiló datos tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk en septiembre del 2025. Descubrió que menos del 1% de los estadounidenses consideraba aceptable el asesinato por motivos partidistas. "Este rechazo casi total demuestra que no existe un apoyo significativo a la violencia política en Estados Unidos", concluyó su informe.

Sin embargo, las cifras también indicaron que más del 90 por ciento de los estadounidenses temen la violencia política. Casi un tercio afirmó ser reacio a colocar un cartel político en su jardín o una pegatina en su coche por temor a ser blanco de ataques. Ese, en efecto, podría ser el efecto colateral de la violencia dirigida contra los líderes del país. Ha propiciado un clima en el que incluso muchos estadounidenses comunes ya no creen poder expresar sus ideas y desacuerdos políticos con seguridad.