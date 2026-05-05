¿Llegará a España? Qué pasará con al crucero en donde fue confirmado un brote de hantavirus

Luego de que se confirmara un brote de hantavirus en sus instalaciones, el crucero MV Hondius, que partió desde la ciudad de Ushuaia, Argentina, será acogido por España, a petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

España también ha aceptado una petición formal del Ejecutivo de Países Bajos para acoger al médico del crucero MV Hondius, quien se encuentra en estado grave y será trasladado a Canarias en un avión hospitalario hoy.

El Gobierno español dará a conocer los detalles del protocolo tan pronto como sean definidos por la OMS y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) e informará "puntualmente sobre su implementación", según Sanidad.

La embarcación MV Hondius se encuentra en Cabo Verde, donde recaló tras detectar un brote de infección por hantavirus.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) realiza un examen exhaustivo del barco para determinar qué personas deben ser evacuadas de urgencia en Cabo Verde, mientras que el resto seguirá rumbo a Canarias, donde esperan arribar en un plazo de tres o cuatro días.

Según Sanidad, el puerto canario al que llegará aún no ha sido definido.

Una vez allí, tripulación y pasajeros serán examinados, atendidos y trasladados a sus respectivos países.

El proceso será articulado mediante un protocolo común de manejo de casos y contactos elaborado por la OMS y el ECDC, y contará con todas las garantías de seguridad necesarias, explicó Sanidad en un comunicado.

Tanto la atención médica como los traslados se realizarán en espacios y transportes especiales habilitados ad hoc para esta situación, evitando todo contacto con la población local y velando en todo momento por la seguridad del personal sanitario.

La Organización Mundial de la Salud explicó que Cabo Verde no puede realizar esta operación y que las Islas Canarias son el lugar más próximo con las capacidades necesarias.

Según Sanidad, España tiene una obligación moral y legal de auxiliar a estas personas, entre las que se encuentran varios ciudadanos españoles.

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