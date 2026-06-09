Lluvias y vientos muy fuertes: cómo avanza la tormenta tropical Boris tras tocar el sur de México

Este 9 de junio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México informó que la tormenta tropical Boris tocó tierra esta madrugada entre Guerrero y Oaxaca, y se prevén fuertes lluvias en el sur y oeste del país.

De acuerdo con un boletín informativo del SMN, Boris se encuentra a 25 kilómetros al este-noreste de Punta Maldonado y a 170 kilómetros al este-sureste de Acapulco.

Boris también presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, así como rachas de 85 km/h y un desplazamiento al nor-noroeste de 9 km/h.

"Debido a las amplias bandas nubosas del sistema, se prevén en las siguientes horas lluvias muy fuertes (de 50 a 75 milímetros [mm]) en Jalisco (sur), Colima, Michoacán (costa), Guerrero (sureste y este) y Oaxaca (oeste), y fuertes (de 25 a 50 mm) en Puebla (suroeste), Estado de México (oeste y suroeste), Ciudad de México y Morelos", señaló el SMN.

El SMN también afirmó que la tormenta tropical generará rachas de viento de 60 a 80 km/h en las costas de Guerrero y Oaxaca, y de 40 a 60 km/h en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Tropical Storm #Boris Advisory 8A (12 AM CST, Tue Jun 9): Boris to Continue Producing Heavy Rain and Life-Threatening Flash Flooding Across Portions of Southern Mexico Today. https://t.co/Oy8uoeRKme — NHC Pacific (@NHC_Pacific) June 9, 2026

A su vez, las autoridades advirtieron sobre oleajes de dos a tres metros en las costas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Jalisco y Colima.

Otra advertencia de las autoridades es que las fuertes lluvias podrían generar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como inundaciones.

LA TORMENTA TROPICAL BORIS CAUSA INUNDACIONES Y DESLAVES EN OAXACA



La tormenta tropical Boris ya comenzó a causar graves afectaciones en el estado de Oaxaca tras su llegada. En el municipio de Santiago Pinotepa Nacional, las intensas lluvias provocaron inundaciones y fuertes… pic.twitter.com/VxsTF4dSTS — México Ahora (@AhoraMex) June 9, 2026

Por ello, las autoridades de México exhortaron a la población a mantenerse informada por medio de los canales oficiales y atender las recomendaciones de Protección Civil.

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