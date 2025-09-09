Los Ángeles: ¿Cómo será la Noche de la Herencia Guatemalteca 2025 en el estadio de los Dodgers?

Como cada septiembre, durante el Mes de la Herencia Hispana en California, el estadio de béisbol ubicado en la ciudad de Los Ángeles se alista para recibir nuevamente a la comunidad guatemalteca del estado.

El estadio Dodger es uno de los de mayor capacidad en el territorio de los Estados Unidos, con espacio para casi 56 mil espectadores.

Durante la noche de este martes 9 de septiembre, cuando el equipo profesional de béisbol de los Estados Unidos con sede en Los Ángeles reciba a los Rockies de Colorado, el estadio Dodger celebrará la Noche de la Herencia Guatemalteca, que combinará el deporte, la música y la gastronomía de EE. UU. y Guatemala.

El equipo que compite en la División Oeste de la Liga Nacional de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés) anunció que el evento no se limitará al partido, sino que también incluirá actividades culturales que reconocen las tradiciones de Guatemala y "el papel de los migrantes de este país centroamericano" en Estados Unidos.

Considerando que el Día de la Independencia en Guatemala será el próximo lunes 15 de septiembre, los Dodgers realizarán el evento con la participación de artistas nacionales y una variedad de comidas típicas, ya que los guatemaltecos constituyen una de las comunidades más numerosas en California, con más de 455 mil migrantes.

Noche de la Herencia Guatemalteca en Los Ángeles, California

La jornada oficial de la Noche de la Herencia Guatemalteca en la ciudad de Los Ángeles, California, dará inicio en la plaza Centerfield del estadio Dodger a las 17.30 horas (Pacífico), con una serie de presentaciones musicales de cantantes y bailarines que ambientarán el espacio con varios ritmos guatemaltecos, principalmente con la marimba.

De acuerdo con el itinerario compartido por los Dodgers, a las 18.00 horas el grupo de danza “Los Chapincitos” subirá al escenario del estadio para presentar un repertorio de bailes tradicionales de Guatemala, que representan las costumbres del país en una exhibición que destaca la diversidad cultural de la nación centroamericana.

Asimismo, momentos antes de que comience el partido entre los Dodgers y los Rockies de Colorado, la cantante y compositora guatemalteca Fabiola Roudha —quien ganó proyección internacional al quedar finalista en el reality show de La Academia en el 2008— interpretará el himno nacional de los Estados Unidos como acto central.

"Me moría por contarles que voy a cantar en el estadio de los Dodgers. Me escogieron para cantar el himno de Estados Unidos", comentó la artista guatemalteca, quien también participó en la Noche de la Herencia Guatemalteca en septiembre del 2024, cuando se presentó junto a la agrupación A.G.U.A. en una exhibición cultural.

La Noche de la Herencia Guatemalteca en el estadio de los Dodgers, en Los Ángeles. (Foto Prensa Libre: X @Dodgers)

Gastronomía guatemalteca presente en el Dodger Stadium

Tamal de puerco : Platillo tradicional de Guatemala elaborado con masa de maíz.

: Platillo tradicional de Guatemala elaborado con masa de maíz. Carne guisada: Lomo de res con cebolla, tomate, pimientos rojos y zanahoria.

Lomo de res con cebolla, tomate, pimientos rojos y zanahoria. Plátanos fritos: Servidos con acompañamientos como crema, azúcar o frijoles.

Servidos con acompañamientos como crema, azúcar o frijoles. Tortillas mixtas: Consiste en una salchicha acompañada de aderezos.