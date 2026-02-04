Maurice Taylor y Natalie Sumiko: los detalles del caso de los padres que decapitaron a sus hijos en California

Maurice Taylor y Natalie Sumiko: los detalles del caso de los padres que decapitaron a sus hijos en California

De acuerdo a medios como Univisión, los padres habrían obligado a los otros dos hijos menores a observar los cuerpos de sus hermanos.

Mazo de juez

FOTO ILUSTRATIVA. El mazo del juez del Tribunal Constitucional de Rumanía (CCR) descansa sobre el estrado antes de una sesión en la sede del CCR en Bucarest, Rumanía, el 24 de septiembre de 2025. (Foto Prensa Libre: EFE)

El pasado 2 de febrero, Maurice Jewel Taylor y su esposa Natalie Sumiko fueron condenados a cadena perpetua por el asesinato de sus dos hijos mayores, hecho ocurrido en noviembre del 2020.

El crimen causó conmoción no solo porque los padres encerraron a sus otros dos hijos menores sin comida durante varios días, sino porque, según Univisión, obligaron a los menores a ver los cuerpos decapitados de sus hermanos.

El medio cita declaraciones de la jueza Lisa Strassner, de la Corte Superior del Condado de Los Ángeles, quien calificó el hecho como un “monstruoso crimen” y destacó la falta de “remordimiento genuino” por parte de los condenados.

Univisión señala que el abogado de Taylor, Christopher Chaney, presentó una moción para un nuevo juicio, pero esta fue rechazada por la jueza Strassner, quien consideró que las evidencias eran suficientes para respaldar la condena.

Los hechos ocurrieron, según el medio, el 29 de noviembre del 2020, en una vivienda ubicada en Lancaster, donde los padres asesinaron y decapitaron a sus dos hijos: Maurice, de 12 años, y Maliaka, de 13.

Tras el crimen, los padres dejaron los cuerpos dentro de la vivienda durante aproximadamente cinco días, hasta que el 4 de diciembre las autoridades llegaron al lugar por el reporte de una fuga de gas.

Cuando llegaron las autoridades, detuvieron a Taylor, mientras que Natalie huyó. Fue detenida posteriormente, en septiembre del 2021, según Univisión.

Además de la cadena perpetua, los padres recibieron seis años de prisión adicionales. Univisión informa que se eliminó toda posibilidad de que puedan optar a libertad condicional.

Lea también: Quién es Christa Pike, la primera mujer que será ejecutada en Tennessee en más de 100 años

