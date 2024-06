Este viernes 21 de junio se llevó a cabo el último sorteo de Mega Millions, en donde nadie se llevó el premio mayor de US$80 millones que ofrece esta lotería.

No obstante, hubo una persona que ganó US$1 millón al haber acertado 5 de los 6 números que salieron durante este sorteo.

Los números ganadores del pasado sorteo de Mega Millions fueron: 3, 18, 27, 40 y 44, con el Mega Ball en 19.

El ganador de este premio de US$1 millón, de acuerdo a la lotería americana, acertó todos los números menos el 19, por lo que no pudo optar por el premio mayor.

Lo más curioso de esta victoria, además del millonario premio recibido, es el lugar en donde fue comprado el boleto ganador: un pequeño pueblo de apenas 6 mil habitantes.

Según información de la lotería americana, el billete con los 5 números ganadores fue vendido en Bridgeport, Texas, una pequeña localidad ubicada al oeste de Fort Worth.

Este pueblo se convirtió en uno de los más pequeños en los que la lotería Mega Millions ha entregado un premio igual o superior al millón de dólares.

Hasta el momento, la identidad del ganador de US$1 millón con Mega Millions no ha sido revelada y se espera que en las próximas horas haya una confirmación de la entrega de este premio.

